林襄日本紅到登上「2023球員卡」！收藏家讚嘆：日商也懂銷量密碼
台灣啦啦隊女神林襄，今年9月份與樂天女孩成員李多慧、李昀、菲菲代表台灣前進日本職棒替樂天金鷲隊開球，掀起日本球迷朝聖討論。沒想到林襄的魅力，還獲得日本最大棒球書籍出版社「BBM」，專門為她出一款球員卡片慶祝，讓收藏家看完直呼：「日本球卡廠商也懂銷售量密碼！」
記者詹鎰睿／綜合報導
知名臉書粉專「棒球狂之詩」專門在社群平台上分享來自日本、台灣各式各樣的珍藏，包含書籍、雜誌、簽名球等等，廣受球迷們喜愛。2日，棒球狂之詩PO文分享，「日職BBM 2023球卡收錄了林襄！」引發討論。
據悉，BBM（Baseball Magazine）是全日本最大的棒球書籍出版社，除了詳細記載各式各樣的棒球資訊與情報，還特別製作日本職棒球員專屬卡片，從1990年代發行至今，依舊吸引大批收藏家們購買珍藏，價值相當可觀。
如今，BBM竟然特別推出林襄版的2023開球卡，雖然不確定是否為特別限定卡片，但足以證明林襄的魅力，早就吸引日本廠商關注，也讓「棒球狂之詩」忍不住讚嘆：「日本球卡廠商也懂銷售量密碼！」
粉絲紛紛驚呆，「BBM懂玩耶」、「太狂了！BBM球卡耶」、「這一張是傳說中的S+的鑽石卡嗎？」、「這張附個唇印＋金簽～應該天價」、「人生成就達成。」
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