彰化凶殺案！恐怖情人狂砍前女友20多刀奪命 傍晚移送地檢署
彰化縣溪州昨（7）日驚傳一起情殺命案，一名賴姓男子（51歲）因不滿47歲鄭姓女友提出分手，遂趁著對方在芭樂園工作時，與張姓小弟（27歲）一同使用膠帶將其綑綁，隨後再持西瓜刀狂砍20多刀，導致鄭女全身受有多處刀傷，緊急送醫宣告不治，稍早2名犯嫌已被移送至彰化地檢署。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，鄭女是賴男在芭樂園工作的雇主，雙方分手約3個月，但賴男疑似放不下這段情，執意想挽回，7日上午9點左右，賴男見鄭女獨自在芭樂園工作，立刻帶著張姓小弟前往行兇，2人除拿膠帶綑綁鄭女雙腳外，還持西瓜刀砍殺其背、臀、雙肩、手腳等處，造成鄭女當場失去生命跡象。
警方獲報後，昨天下午迅速在賴男位於田中鎮的住處將2名犯嫌逮捕，同時起獲作案用西瓜刀等證物，今天傍晚已移送彰化地檢署偵辦，詳細情形還有待進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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