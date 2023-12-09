專訪／國民黨不分區立委獲肯定　朱立倫：不斷改變老品牌才有希望

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朱立倫拋出一個問題，為什麼大家不會因為Iphone已經出到15就不買了？那是因為預期還會有Iphone16、17，且一代會比一代好，而國民黨也是一樣，會有1.0、2.0、3.0、甚至100.0，一個政黨就是要不斷改變，老品牌才會有新的創意跟希望。
談到國民黨如何改變，朱立倫說，最重要的就是給年輕人機會；過去大家會認為國民黨黨工就是老人、官僚，但他指了指在場協助的幾個年輕人說，「你相信現在這叫黨工嗎？」國民黨不再是過去大家想像中的老舊了。
去年九合一選戰縣市議員提名時，朱立倫創下先例，讓年輕人在黨內初選加權百分百，於是產生了很多優秀的年輕議員，包括台北市議員柳采薇、桃園市議員凌濤、高雄市議員白喬茵等等，如今也都在各自的領域展露頭角，朱立倫很自豪地說，「誰說國民黨都是老的？」
除了在黨內給年輕人機會，朱立倫也認為與年輕人溝通的通路很重要，他們這一代是從看報紙開始，後來突然有了電腦、網路，也是不斷的學習，但當他學會了用臉書，年輕人又在用IG，學會了IG，年輕人又開始用Tiktok，變化太快，只有不斷的學習，用現在流行的傳播方式，可能是圖卡、短影音，把國民黨想傳遞的資訊，真正傳遞到年輕人眼中。
「每個新的很快就會變成舊的」，朱立倫說，20多年前民進黨永遠可以「新」政黨自居，但沒想到後來時代力量出現了，到最近又有民眾黨，4年後民眾黨很有可能就被淘汰，誰也說不準，但國民黨既然可以活129年，要再活129年，就必須要不斷改變。
至於這次提名的不分區立委備受好評，是否有機會在這次選戰中為國民黨爭取中間選民？朱立倫說，不敢這麼說，但改變就會有希望，就算只影響1％、0.1%的選民，只要對的事情就要做。
朱立倫強調，這次不分區立委除了少數幾位在艱困選區參選的政治組，剩下的都是專業組，不敢說自己提的不分區名單是最好，但對手真的提的太爛，不但現任立委有8位，還受派系把持，個個有包袱，而國民黨的不分區名單不但一個現任立委都沒有，還有像科技狂人葛如鈞、不孕症權威陳菁徽等這樣專業型的人才，很感謝這些人願意一起努力，相信能讓大家感受到「國民黨不一樣了」。
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