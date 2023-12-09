日客不來？「台北以外」資訊少、交通難　野島剛：應多元深度發展

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過去野島剛曾在《天下雜誌》發表專欄文章《日本人為何不愛來了？》中引述官方數據，指出在疫情爆發之前，2019年訪台日本人數達到216萬人，但今年1至6月到訪台灣的日本人僅32萬人。野島剛認為，除了日圓貶值、台灣旅遊變得昂貴等因素之外，讓日本人不來觀光其因有他，而台灣的觀光業也有需要改進的地方。
針對日本人來台觀光，野島剛在講座中提出三「脫」方向。首先是「脫·台北以外」，野島剛指出，希望日本人到除了台北以外的地方旅遊。像台灣人到日本旅遊，還會去四國、九州，「到處都能看到台灣人」，但是台灣像是屏東、台東、花蓮看不太到日本人，這是因為旅遊資訊不足、交通不方便及規劃不夠等因素造成。
第二「脫」，則是「脫·三天兩夜」。野島剛表示，他有許多日本朋友認為，來台灣兩三天就夠了，而這當然是只在台北活動，但應該多安排至三四天、甚至一個禮拜，「如果行程只有來台北去故宮、吃小籠包，那的確兩三天就夠了，但這樣的消費並沒有帶來（旅遊）效果。」
最後一「脫」，則是「脫·故宮／九份／小籠包」。野島剛表示，自己雖然是故宮的顧問，但台灣除了故宮以外還有許多很棒地方，應該找到更多不同的魅力。
野島剛認為，目前台灣需要的是「有深度、更多元、更有人文」，觀光客才會到更多的城市、花更多的時間在台灣旅遊，而台灣又是匯聚文創的地方，但像是華山文創園區等景點在旅遊書中卻很少介紹。
野島剛還提到，台灣有很多日本人不認識的美食，像是宜蘭香魚、花蓮炒蜆仔、台東鮮魚湯、台南牛肉湯，但「沒有被看見、沒有被介紹」，因為資訊不夠、交通不方便，讓日本旅客沒有機會到這些地方去，「有資訊有交通，日本人可以自己去的話就會想要去，日本人有行動力， 有機會都會想要去。」
後續再問答環節，針對日圓貶值導致台灣旅遊相對變貴一事，野島剛指出，雖然日圓貶值會有部分的影響，但「若是日本人因為日圓貶值不來，代表台灣的魅力被貶值打敗」。野島剛認為，日圓貶值導致日客遊台意願減少是能解決的，台灣有很多旅遊內容，但如何傳達給日本才是重點，而政府、民間在進行宣傳、傳達的時候，也得改變思維，「雖然現在已經有方向，但接下來是我們要開始行動了。」