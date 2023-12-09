會被氣死！武漢男孩偷家中15公斤金條 變現逾2千萬爽買豪車
近日，中國武漢東湖新技術開發區人民法院審結一起案件，引起中國民眾關注，大意是2022年年初，1名未成年張姓少年偷走家中31斤（約15.5公斤）的金條、變賣換成565萬人民幣（折合新台幣約2500萬）現金，事後還慷父母之慨，將贓款「分紅」一部分給一同作案的朋友，引發熱議。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，家住湖北武漢市的劉女，經商多年、家庭狀況不錯，當時她得知金價上漲，便買下10多根金條當作投資，鎖進家中的保險櫃，不料竟被「家賊」（兒子）偷走，還委託自己已成年人的呂姓友人幫忙變賣，獲得565萬元（人民幣，下同）。
事成後，劉女的兒子樂得「打賞」呂某21萬，接著就捧了大筆現金，到多間奢侈品店大買特買，包含名貴跑車。紙包不住火，劉女在發現金條丟失後，查到是兒子下的手，沒有立刻報警，而是直接去找奢侈品商家協商退款，至於協助變賣贓物的呂男，卻以「款項是對方自願贈與為由」，堅持只肯返還5萬。
眼看錢拿不回來，劉女便將呂男告上法庭，近日法院宣判，呂男協助未成年人變賣金條獲得的費用，雖是對方自願給付，但這筆錢並不是透過他合法勞動獲取的報酬，還損害了劉女的利益，判他應該返還剩下的不當得利16萬，並承擔案件受理費。
相關新聞引發中國民眾熱議，紛紛打趣地說：「我們買都是按克，人家都論斤」、「賣太便宜了」、「這富裕之家，被這麼個倒霉孩子投胎過來，別說藏了31斤，就算31噸金條，也沒好日子過。」