週末限2天！全家濃拿鐵、冰淇淋「買1送1」　7-11霜淇淋也買1送1

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📍門市｜12月8日至12月10日
◾大杯特濃咖啡買1送1，5折，原價65元、特價33元
◾UCC藍山綜合黑咖啡買1送1，5折，原價45元、特價28元
📍APP隨買跨店取｜12月8日至12月10日
◾私品茶40元系列買2送1，67折，原價40元、特價27元
◾私品茶55元系列買2送1，67折，原價55元、特價37元
◾私品茶65元系列買2送1，67折，原價65元、特價44元
◾UCC赤濃醇黑咖啡買1送1，5折，原價35元、特價18元
◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折，原價25元、特價18元
◾Hershey's金磚杏仁黑巧克力買1送1，5折，原價39元、特價20元
◾農心辣白菜拉麵袋麵買1送1，5折，原價49元、特價25元
◾鮮一杯南非國寶茶／綠茶任選買1送1，5折，原價99元、特價50元
◾翠果子超大葡萄乾買2送2，5折，原價20元、特價10元
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至12月12日
◾霜淇淋全品項任選買1送1，5折，原價49元、特價25元（限用i cash Pay 、icash 2.0支付）
📍APP｜即起至12月13日
◾大杯美式咖啡45杯1212元，6折，限量10萬組。
◾厚乳拿鐵27杯1212元，71折，限量10萬組。
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，68折，限量3萬組。
◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，71折，限量3萬組。
◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選20杯1212元，68折，限量3萬組