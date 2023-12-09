懷疑秦剛死訊 矢板明夫：他根基不穩、北京沒必要隱瞞這麼久
美國媒體《政客（Politico）》近日引述消息人士踢爆，俄羅斯副外交部長魯登科（Andrey Rudenko）親自赴北京，向習近平告發中國前外交部長秦剛和火箭軍高階將領遭西方滲透，導致秦剛被「肅清」，已於今年7月死於自殺或酷刑。報導一出，立刻引發熱議，不過知名日本媒體人矢板明夫認為，依他的個人經驗判斷，這很可能不是真的。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
矢板明夫8日晚間在臉書po文，以2017年11月，中國人民解放軍上將張陽在家中自縊身亡、2019年10月31日，重慶市委副書記任學鋒在北京的京西賓館跳樓自殺為例，指明這些人的死訊都是在死後幾天即發布。張陽身為中共建政後第一個被證實自殺的上將、任學鋒死時則是重慶市第三把手，他們的死亡對官場衝擊非常巨大，但中共都沒有因此就隱瞞。
矢板明夫指出，相比之下，秦剛在黨內、甚至在外交部內的根基都不牢靠，他想不出習近平政權有任何隱瞞秦剛死訊的理由。而且他也不認為在資訊管道暢通的今天，秦剛過世的消息可以隱瞞5個月後才被報導；再有，秦剛是10月24日被免去國務委員職務的，如果他7月就過世了，職務會自然消失，也就沒有必要專門開會討論。
矢板明夫還提到，據他所知，中共建政以後，重要政治人物的死亡消息被長時間掩蓋的，只有林彪一人，因為林彪在軍中有眾多親信，他本人又是在企圖叛逃到國外的途中墜機身亡的，當時的黨中央為了穩定軍心，才會長達一年以上沒有公布消息。但林彪死後一個月就有香港媒體報出，兩個月後林彪死亡這件事，就已經是全世界媒體的共識。
最後，矢板明夫也不忘提醒，以上只是他對秦剛問題的「一點淺見」，是根據以往經驗得出的結論。然而最近中國情勢變化太快，過去的經驗說不定已經過時，所以也僅供參考。