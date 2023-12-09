安理會表決要求加薩立即停火　美國否決、英國棄權

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阿聯駐聯合國副大使阿布沙哈卜（Mohamed Abushahab）質問安理會：「如果我們不能團結起來要求停止對加薩的連番轟炸，等於是向巴勒斯坦人傳達何種訊息？甚至是對於世界各地可能發現自身處於類似情況的平民，我們又傳達了何種訊息？」
美國和以色列反對停火，因為他們認為這只會有利於哈瑪斯（Hamas）。不過華府支持「人道暫停」（humanitarian pauses）來保護平民，以讓哈瑪斯釋放在10月7日突襲以色列時擄走的人質。
美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）告訴安理會，這項決議草案是草率、失衡的文本，「脫離了現實，不會以任何具體方式推動實際行動」。
伍德表示，這項決議所要求的停火難以為繼，美方不會支持，因為「這只會為下一場戰爭埋下種子」。
伍德說：「這項決議依舊包含無條件停火的要求…這會放任哈瑪斯得以重複10月7日的行徑。」
決議草案若要通過需要至少9票贊成，且5個常任理事國美國、俄羅斯、中國、法國和英國均不否決。
美國先前對這項草案提出實質修改，包括譴責哈瑪斯10月7日突襲以色列，以色列稱這波攻擊造成1200人死亡，240人被扣為人質。
英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）表示，由於決議草案中沒有譴責哈瑪斯，英國決定投棄權票。
她告訴安理會：「以色列得能因應哈瑪斯構成的威脅，並且需要以遵守國際人道法的方式做到這一點，這樣的話才能永不再發生這類攻擊。」
巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）告訴安理會，投票結果「極其糟糕」，還說「數百萬名巴勒斯坦人命懸一線。他們每一個人的生命都是神聖的，值得拯救」。
表決過後，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）並未向安理會發表談話，但在聲明中表示「唯有所有人質歸來且哈瑪斯滅亡，停火才有可能實現」。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1121209
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