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Rain、金泰希遭粉絲猛按門鈴騷擾！火速搬離豪宅　現行犯求刑1年

▲韓流天王Rain（左）與金泰希被粉絲按門鈴騷擾，已經賣掉梨泰院豪宅，現行犯也被求刑1年。（圖／lacloud.official IG）
▲韓流天王Rain（左）與金泰希被粉絲按門鈴騷擾，已經賣掉梨泰院豪宅，現行犯也被求刑1年。（圖／lacloud.official IG）

記者江芷稜／綜合報導

韓國明星夫妻檔Rain、金泰希夫婦2017年結婚，一家人住在首爾梨泰院豪宅，過著幸福生活，卻被瘋狂粉絲不時猛按門鈴騷擾，讓他們不勝其擾，報警後逮捕現行犯，由於韓國近年實行跟騷法，檢方將該粉絲求刑1年有期徒刑，並要求被告接受治療課程，下個月即將宣判，而Rain、金泰希去年已賣掉豪宅搬離該處。

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▲Rain、金泰希結婚5年多。（圖／lacloud.official IG）
▲Rain、金泰希結婚6年多，婚姻相當幸福。（圖／lacloud.official IG）
Rain曾在錄製綜藝節目《全知干預視角》公開豪宅內景，並透過經紀公司對外喊話，表示夫婦飽受私生粉絲困擾，有不明人士跑到私人住宅按門鈴並高聲大喊，令全家感到恐懼，希望能停止這一行為，據悉，該粉絲從2021年開始騷擾Rain，一年間14次跑到其住宅按響門鈴，造成對方不安。 

▲▼Rain跟金泰希的豪宅曾在節目中公開過。（圖／MBCentertainment YouTube）
▲Rain跟金泰希的豪宅曾在節目中公開過。（圖／MBCentertainment YouTube）
▲Rain跟金泰希的豪宅內部。（圖／MBCentertainment YouTube）
▲Rain跟金泰希的豪宅內部。（圖／MBCentertainment YouTube）
起初警方僅對被告下達3次輕罪警告，但去年當事人再度以同樣手法騷擾，Rain立即報警，警方迅速逮捕現行犯，由於韓國開始實行《騷擾處罰法》，檢方認定犯罪行為具有持續性，因此提起公訴求刑1年，下個月宣判結果，但因為不堪騷擾，Rain和金泰希去年5月已經賣掉梨泰院豪宅，預估獲利32億韓幣（約7632萬元台幣）。

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