朱立倫曝侯康配「被討厭度」最低　趙少康：日久見人心

國民黨主席朱立倫接受《NOWnews今日新聞》專訪時曝內部滾動式民調，侯康配的「被討厭度」是三組最低，國民黨副總統候選人趙少康今（9）日表示，慢慢了解他們就會喜歡他們，他們提出的政見都是為了台灣好，相信日久見人心。 我是廣告 請繼續往下閱讀 朱立倫表示，所謂侯康配被討厭度最低，也就是說侯康是很多人的第二選項，這種情況下，選民可能要最後一週，甚至是進入投票所的那ㄧ刻才會決定要投誰。至於柯文哲給民眾黨員的一封信中提到，「國民黨走向急速傾中的路線，已經註定遠離台灣的主流民意，沒有勝選機會了。」趙少康批，柯文哲不喜歡民進黨抹紅他，己所不欲勿施於人，柯文哲不也抹紅他們嗎？趙少康說，若侯友宜叫親中賣台，全台灣可能每人都親中賣台，侯友宜一生為中華民國，什麼時候親中、賣台呢？他也是一樣，從立委、環保署長，都是在為台灣努力，柯文哲不必因為他們民調高，就開始抹紅。更多「2024大選」相關新聞。專訪／將侯友宜比喻為這投手 朱立倫曝民調：侯康配被討厭度最低談新北違建賴清德哭了！侯友宜：新北市府依法辦事「不用哽咽啦」與清大學生對談被迫喊卡！趙少康批：民進黨把政治搞入校園專訪／民進黨還在打抗中保台牌！朱立倫：執政黨只有這招太沒出息