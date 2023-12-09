五甲馬光中醫開幕！打造如在家般的舒適空間 全面照護在地民眾
現代人養生意識抬頭，人們對於養身概念逐漸重視，中醫講求「治未病」的調理以及保健，更成為許多民眾在調養身體的第一首選。為了能夠全面擴大照護到更多高雄在地民眾，「馬光醫療網」選在熱鬧繁華的鳳山五甲鬧區，開設旗下第19間院所「五甲馬光中醫診所」，今(9) 日舉辦隆重的開幕儀式。
生活中心／綜合報導
「五甲馬光中醫」整體風格以「家」為概念，希望讓平常忙碌的上班族，或是五甲區的街坊鄰里，可以體驗到中醫師的專業照護及團隊最細膩的醫療服務。診所院址為高雄市鳳山區五甲二路276號。
馬光醫療網執行長黃福祥表示，「馬光中醫作為中醫的領導品牌，不只醫病也要醫心，在專業上，我們擁有最專業的醫師群，在候診上，我們提供最細膩的服務和最寬敞的候診空間，就是要讓每一位患者來馬光，就感覺如同在家一樣的溫暖。」
疫情改變了許多人的生活習慣，大家開始關心起自己身體的日常保養，加上目前因應秋冬換季及空汙等因素，越來越多民眾開始講求用中醫來調養身體。秉持著深耕在地服務的決心，並且為了讓更多患者可以享有最優質的中醫保健服務，馬光醫療網特別選在鳳山五甲鬧區開設旗下第19間分院「五甲馬光中醫診所」，這裡以「家」的元素打造候診空間，讓患者就算來到院所，也能有像回家般的舒適感，減少看病時的煩躁心情。
其中像是打造給兒童及親子專屬的遊憩空間、以書房為概念的打卡牆、可以喝杯茶靜靜觀賞畫作的花畫藝廊，讓所有年齡層的患者只要來到院所，聽到一聲親切的「您好」，再加上溫馨舒適的候診空間，就可以減少在候診時的不適感。
「患者的需求是我們最重視，也是我們會努力去達成的目標！」馬光醫療網的執行長黃福祥表示，由於鳳山地區原來就已經有院所，有許多居住在五甲以南的患者希望能夠就近接受馬光的醫療服務，為了擴及服務更多的患者，這次特別於五甲地區再拓展一家院所，不僅擴大了服務範圍、擁有專業的中醫師團隊及選用高品質的科學中藥，和推動與患者之間感動式的服務，就是要讓患者們可以得到最好的醫療照護！