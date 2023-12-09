活到老學到老！黃昆輝基金會辦終身教育論壇　學者：善用數位科技

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其後進行3場議題研討，包括「台灣終身教育的發展與挑戰」、「數位學習與終身教育的創新發展」、「台灣推展終身教育的政策規劃與行動策略」，最後為圓桌論壇，主題為「台灣推展終身教育、建構學習社會的願景」。
基金會董事長黃昆致詞時表示，終身學習是人類進入21世紀的一把鑰匙，每個人要在21世紀生存發展，首要開啟學習之門，並致力於終身學習活動的進行；國家為提升競爭力，長治久安、永續發展，終身教育的推展更是不可或缺的一環；建議教育革新應著重終身教育，建構「學習型社會」，且要採取系統性、階段性及策略性的策略，終身教育內容除了要滿足多元需求，更要善用數位科技及整合資源的效用。
潘文忠致詞時提到，在前教育部長林清江推動《終身教育法》等基礎下，教育部持續往前推進終身教育，目前已有88間社區大學，加上樂齡中心及700個基金會等，終身教育明年有70多億元相關預算；他強調，就個體而言，學校只是基礎教育，如何跨出校門後還能繼續學習，建立自主學習的態度、成為終身學習者，將是未來教育的關鍵。
蕭新煌在主題演講提到，年長者不一定要學AI，終身教育的重點應該是學習適應退休後生活的態度、知識和能力，藉此提高「自利」的學習動機和降低「自力」的門檻。包括敞開心房、學習維持社交網絡的途徑；學習財務獨立自主，不要一次留錢給子女，最好「分期付款」；對於容易受到詐騙，而要持續接受新知，學習保護自己；並應對時事有獨立的判斷能力，避免人云亦云。
崔云實則說，後疫情時代，學習對個人福祉和公共衛生顯得更加重要，尤其是高齡族群；而在韓國經驗中，認為包容性學習城市是當前趨勢，因此數位生活技能的體驗學習與推廣，針對數位弱勢群體啟動相關計劃日趨重要。