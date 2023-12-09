五月天假唱疑雲鬧到國外！BBC揭怪現象：大陸表演者很常對嘴
五月天「好好好想見到你」世界巡迴演唱會上海場次被2位大陸音樂博主質疑假唱，所屬的相信音樂在台灣時間昨（8）日凌晨3點開放巴黎最終場直播，邀請全球歌迷一同見證，主唱阿信最後以實力破除傳言，這起事件連外國媒體都關注，英媒BBC話說得直接：「對嘴演出對於中國的表演者來說並不罕見。」
記者楊穎軒／綜合報導
BBC以樂團魔力紅（Maroon 5）和酷玩（Coldplay）形容五月天在華語樂壇的地位，並說明整起假唱疑雲的來龍去脈，指五月天正遭到大陸當局調查，報導寫道：「中國的商業法規禁止在付費觀眾面前對嘴，因為它具有『欺騙性』。然而，這一點很少真正執行，對嘴演出對於中國的表演者來說並不罕見。」
阿信和相信音樂否認假唱後，巴黎演唱會現場，一名男粉絲高舉「5個渣男，還我女朋友」牌子，阿信看見後自嘲：「字卡的上半部可以折起來嗎？這幾天在網路上已經罵很慘了！」隨後有感而發表示：「這24年來其實都一樣，不可能讓每個人看到你就喜歡上你...但五月天總告訴自己，不要找藉口，要一次比一次做得更好，謝謝你們此時此刻加入五月天。」
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