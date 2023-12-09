台GDP明年首季高點！法人：台股多頭續強、AI仍為電子股投資主軸

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，目前行情持續獲得歐美年底消費旺季利多，加上美國通膨降溫、殖利率快速下滑等，帶動台股強勢反彈，雖然在快速強彈後5週後，本週週線中止收紅，但週一盤中大盤一度創今年新高點，反映了多頭的樂觀預期。
孫傳恕說，整體而言，即使全球景氣仍在谷底調整階段，但台灣受惠外銷訂單逐漸回溫，景氣回升可望領先全球，預料2024年在電子與景氣循環類股獲利帶動下，整體將恢復成長動能。
孫傳恕分析，自11月23日感恩節開始，美國零售進入年終假日消費旺季，根據全美零售聯合會NRF的預估顯示，今年11月12月的假日零售年增率增幅達到3%至4%，雖然略低於過去20年4.1%均值，但考量2020年至2021年疫情後，連續三年電商分別大幅成長9.1%、12.7%、5.4%的高基期，今年表現相對穩健。
從國內基本面來看，也可見到台灣的成長，孫傳恕指出，台灣第三季GDP成長，由前季的1.41%大幅上升至2.32%，主計處最新預測今明兩年台灣GDP，也分別成長1.42%及3.35%，預料到明年第一季GDP年增率將達到成長高峰，股市料將同步受惠，並展現高度連動，且根據過往經驗，台股指數與GDP走勢具有高度關聯性。
但孫傳恕提醒，IMF下修2024年全球成長率估值則，從3.0%微幅降至2.9%，上修美國今明兩年GDP，分別為2.1%、1.5%，但中國房地產問題和信心危機、地緣政治碎片化後對大宗商品價格的影響，及通膨持久性對市場的影響等，仍須持續留意與追蹤。
在選股方面，孫傳恕建議，AI仍為明年的電子股投資主軸，指數震盪拉回時不妨極配置2024年業績成長股，以及中長線科技趨勢受惠次產業，並適時做持股汰弱留強，好產業落底的IC設計及記憶體族群，與AI需求將持續擴散至手機、PC及企業軟體應用，提前做相關類股佈局。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。