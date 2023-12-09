iPhone SE首代列入過時產品　第4代被爆料傳聞續航力大增

蘋果日前公布過時產品，將2016年發表的初代iPhone SE列入商品清單內，舊產品被淘汰之際，近日就有新一代的消息傳出，據傳iPhone SE 4 預計採用 iPhone 14 的機身外殼，電池也會有很大的提升，根據外媒MacRumors指出，iPhone SE 4 有可能會沿用 iPhone 14 規格，如此一來的話，新一代的SE系列，將會在續航表現將有明顯提升。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蘋果在2016年發表的首款iPhone SE，隨後2020年、2022年都還有後續機推出，產品定價較低，配置舊款的處理器和設計，滿足想擁有高性價比的用戶。近期iPhone SE 4的相關傳言也陸續流出，綜合近期的爆料，這款平價的全新 iPhone 預計採用 iPhone 14 的機身外殼，承接 iPhone 14 的3279mAh電池，對比上一代僅2018mAh的電量，續航力有望大幅提升，應該會是歷代最持久的 iPhone SE。▲2016年推出首款iPhone SE，售價頗具有市場競爭力，近期關於iPhone SE 4陸續傳出，相當令人期待 。（資料圖／取自Apple線上發表會）此外，相機的部分，維持單鏡頭，有望升級到4800 萬像素。螢幕延續小尺寸的瀏海螢幕，會支援 Face ID 。在iPhone SE 4上也看到不少iPhone 15系列的身影，包含：動作按鈕、使用USB C連結埠 ，傳輸規格則和 iPhone 15 相同為 USB 2.0 。至於何時會正式推出，有傳聞會在2025年的年初，距離現在也還有超過一年的時間，中間可能還會有諸多變化，不如先來期待iPhone 16吧！外媒評年度「最佳手機」iPhone 15 Pro Max拿下 最佳CP值是這款蘋果將兩款舊iPhone、iPad Pro列入「過時」 再兩年壞掉沒得修iPhone 15獨家規格下放2舊機 蘋果Qi2大解放！無線充電效能翻2倍最強CP值手機不是iPhone 13！新王者「電力之鬼」 眾用過回不去