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永續影響力獲肯定！中信金控入選DJSI世界、新興市場雙指數成分股

▲中信金控再度入選DJSI世界與新興市場雙指數成分股，永續治理的卓著績效獲國際級肯定。（圖／品牌提供）
▲中信金控再度入選DJSI世界與新興市場雙指數成分股，永續治理的卓著績效獲國際級肯定。（圖／品牌提供）

家庭消費中心/綜合報導

2023年標準普爾全球企業永續評鑑（S&P Global Corporate Sustainability Assessment）結果產生的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）於今（9）日揭曉，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）連續4年入選世界指數（World Index）成份股、連續8年入選新興市場指數（Emerging Markets Index）成份股，中國信託金控於永續治理的卓著績效再度獲國際級肯定。

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中信金控積極面對氣候變遷衝擊，今年6月份董事會通過即日起不再新增承作燃煤開採業之主動及被動投資，亦不再新承作ESG（Environmental, Social, Governance）高敏感產業之新客戶企業融資及專案融資，2035年將全面退出燃煤開採、燃煤發電業、非常規油氣開採之融資。

旗下子公司中國信託商業銀行推出永續金融商品「ESG資金組合式貸款」；攜手工業技術研究院，提供供應鏈企業淨零技術媒合以及相對應的金融服務，加速臺灣產業低碳轉型，為唯一擔任3個離岸風電風場的本國財務顧問及統籌主辦之銀行，主辦離岸風電聯貸案金額已逾新臺幣3,000億元；台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）亦透過離岸風電、太陽能光電案場、汙水處理案場，支持國家再生能源發展並減緩生物多樣性喪失，中信金控投融資金額超過新臺幣5,000億元，因此本次DJSI評比於風險管理及減碳策略表現皆有顯著進展。

▲工研院與中信金控舉辦淨零永續關鍵行動論壇。(圖／工業技術研究院提供)
▲工研院與中信金控舉辦淨零永續關鍵行動論壇。(圖／工業技術研究院提供)
此外，中信金控結合核心業務與公益策略落實普惠金融，中國信託銀行與中國信託慈善基金會合作推出的「信扶專案」，提供低利貸款及顧問團隊輔導弱勢家庭創業，2011年至今協助715個家庭成功開業，自立脫貧比例逾 4 成；台灣人壽亦推行小額終老、微型保險及弱體保單等包容性產品，2022年承保人數共69,771人，連續12年舉辦的「祖孫三代健走」結合數位工具「TeamWalk」APP，陪伴1,100萬人次健走、累計約40萬公里，2022年導入社會投資報酬率（Social Return on Investment, SROI），每投入1元創造5.51元社會價值。

中信金控永續金融實力廣受國際重要機構認可，不僅擔任碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）亞太區主席、率先加入自然相關財務揭露小組（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD），今年更於The Climate Drive平臺分享自身減碳路徑之案例，該平臺由世界企業永續發展委員會（World Business Council for Sustainable Development, WBCSD）與國際夥伴共同開發，旨在幫助企業加速推動氣候行動，並於第28屆聯合國締約國大會（Conference of the Parties 28, COP28）介紹推出。

▲中信金控旗下子公司台灣人壽為了推展職場健康，連續兩年舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，台灣人壽通路營運總處總處長廖俊禎也擔任活動頒獎人。（圖／記者陳詩雨攝，2023.11.20）
▲中信金控旗下子公司台灣人壽為了推展職場健康，連續兩年舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，台灣人壽通路營運總處總處長廖俊禎也擔任活動頒獎人。（圖／記者陳詩雨攝，2023.11.20）

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