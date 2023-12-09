永續影響力獲肯定！中信金控入選DJSI世界、新興市場雙指數成分股

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旗下子公司中國信託商業銀行推出永續金融商品「ESG資金組合式貸款」；攜手工業技術研究院，提供供應鏈企業淨零技術媒合以及相對應的金融服務，加速臺灣產業低碳轉型，為唯一擔任3個離岸風電風場的本國財務顧問及統籌主辦之銀行，主辦離岸風電聯貸案金額已逾新臺幣3,000億元；台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）亦透過離岸風電、太陽能光電案場、汙水處理案場，支持國家再生能源發展並減緩生物多樣性喪失，中信金控投融資金額超過新臺幣5,000億元，因此本次DJSI評比於風險管理及減碳策略表現皆有顯著進展。
此外，中信金控結合核心業務與公益策略落實普惠金融，中國信託銀行與中國信託慈善基金會合作推出的「信扶專案」，提供低利貸款及顧問團隊輔導弱勢家庭創業，2011年至今協助715個家庭成功開業，自立脫貧比例逾 4 成；台灣人壽亦推行小額終老、微型保險及弱體保單等包容性產品，2022年承保人數共69,771人，連續12年舉辦的「祖孫三代健走」結合數位工具「TeamWalk」APP，陪伴1,100萬人次健走、累計約40萬公里，2022年導入社會投資報酬率（Social Return on Investment, SROI），每投入1元創造5.51元社會價值。
中信金控永續金融實力廣受國際重要機構認可，不僅擔任碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）亞太區主席、率先加入自然相關財務揭露小組（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD），今年更於The Climate Drive平臺分享自身減碳路徑之案例，該平臺由世界企業永續發展委員會（World Business Council for Sustainable Development, WBCSD）與國際夥伴共同開發，旨在幫助企業加速推動氣候行動，並於第28屆聯合國締約國大會（Conference of the Parties 28, COP28）介紹推出。