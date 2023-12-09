Ultra Taiwan首日萬人狂歡！David Guetta隔7年再來：台灣我愛你
第三屆Ultra Taiwan超世代音樂節台灣站，昨（8日）於台北市大佳河濱公園盛大展開，吸引來自美國、日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港等地的樂迷朝聖，首日就湧入上萬人狂HIGH。憑藉熱門金曲〈Titanium〉紅遍全球、兩座葛萊美獎得主David Guetta（大衛庫塔）暌違7年再來台，擔任壓軸表演嘉賓，以價值上百萬的專屬個人舞台，1.5小時帶來多首紅遍全球的熱門金曲，他感性告白粉絲：「台灣我愛你！」
記者黃雅琪／綜合報導
世界百大DJ冠軍David Guetta睽違7年抵台，在Ultra Taiwan擔任壓軸表演嘉賓。他以全新年度金曲〈I’m Good〉開場，立刻點燃全場氣氛，隨後帶來一連串耳熟能詳的派對金曲〈Baby Don’t Hurt Me〉、〈Titanium〉等，全場觀眾隨著音樂狂跳HIGH到瘋掉，幾乎每一首歌都可以大合唱，更舉起手機點亮燈海，讓他在播放壓軸曲〈Without You〉、〈If I Lose Myself Tonight〉前，向粉絲感性地說：「台灣，謝謝與你們度過這麼特別的夜晚，我非常開心，這是我全新世界巡演的第一站，我很享受跟你們在一起，謝謝你們帶來的愛，謝謝你們帶來的能量，台灣我愛你！」表演間又連續喊了5次：「謝謝！」表達對台灣粉絲的喜愛，舞台上方空中施放璀璨煙火，為首日畫下完美的句點。
同樣登上Ultra Taiwan主舞台的還有，睽違5年抵台的「印度電音鬼才」KSHMR，以全新派對金曲〈Dance Monkey〉火熱開場，向來把表演化為「一本故事書」的他，以起承轉合的方式演繹派對金曲，一連串帶來〈Secrets〉、〈Wild Card〉、〈Karate〉、〈Power〉、〈Burn〉、〈Carry Me Home〉等夯歌，1個小時毫無冷場。他在表演結束前跳上DJ台大秀中文「謝謝」，隨後感性表示：「謝謝台灣，我很開心回到這裡，在經歷疫情之後，隔了好多年才再來到台灣，非常謝謝各位給我機會站在這裡，這個晚上感受到滿滿的愛！」也特別謝謝台下手持KSHMR旗幟的粉絲，二度以中文告白粉絲：「我愛你，我愛台灣！」
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