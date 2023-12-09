國中生誤刷兒童卡罰1000元！民怨執法過當 北捷：考量情狀將退款
搭捷運要小心！若不具優待票資格，卻拿特殊悠遊卡，恐被罰車資50倍違約金，有民眾投訴，念國中的女兒本月2日時，誤拿弟弟的兒童悠遊卡進台北捷運站，被站務員發現，遭指冒用優惠卡片，罰50倍金額，得付1000元，但家長認為孩子不是故意的，有執法過當疑慮。台北捷運公司今（9）日表示，考量相關情狀及檢視票卡使用紀錄後，予以善意認定，將退回50倍違約金1000元。
記者李琦瑋／綜合報導
進出捷運閘門，不同卡種有不同的燈號、音效顯示。國中女生的父親周先生投訴，14歲的女兒當天坐公車到西門捷運站，換坐捷運回三重家裡時，誤拿平常替弟弟保管的兒童悠遊卡，票價少收12元，被西門站的站務人員攔下，直接開罰50倍、高達1000元違約金，他認為小孩並非故意，應該先勸導而不是直接開罰，認為北捷執法過當。
北捷說明，112年12月2日下午2點52分於西門站，一名未成年旅客使用弟弟的新北兒童卡進站，因新北兒童卡捷運票價享4折優惠，一般學生卡無優惠，會有價差問題，有冒用疑慮，經車站人員發現，循《大眾捷運法》第49條規定處理，依基本車資20元的50倍，開立違約金1000元欠費處理單，由於旅客未成年，依《民法》規定，站務人員以電話通知家長說明原委後，當天於車站現場繳交1000元違約金。
北捷表示，收到家長反映後，考量相關情狀及檢視票卡使用紀錄後，予以善意認定，退回50倍違約金1000元，並已通知家長知悉，後續將協助辦理相關退費手續。