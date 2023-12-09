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台中耶誕嘉年華12/15點燈！搭LINE FRIENDS　台東「鐵花燈の祭」

▲2023台中耶誕節活動將於12月15日點燈，展至2024年1月1日。今年首度攜手人氣明星LINE FRIENDS。（圖／翻攝漾台中臉書）
▲2023台中耶誕節活動將於12月15日點燈，展至2024年1月1日。今年首度攜手人氣明星LINE FRIENDS。（圖／翻攝漾台中臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

2023台中耶誕節活動將於12月15日點燈，只展出17天到2024年1月1日。今年首度攜手人氣明星LINE FRIENDS，在舊台中火車站前廣場設立16公尺高粉紅耶誕樹，搭配熊大、兔兔，以及360度轉動的耶誕樹，打造「甜蜜音樂盒」。活動燈區除了往年舊台中火車站前廣場、柳川和綠川外，今年還延伸到中山路，範圍更大、內容更加豐富。而台東縣府今年則是首推「鐵花燈の祭」，從12月11日展至明年2月25日，地點為鐵花新聚落。

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綠川展區河畔角落有一片神秘的「螢光星海」；「飛躍麋鹿」在綠川上輕盈飛躍，為寒冷的季節增添溫暖的色彩；「天使祝福」則在夜裡奏起詩歌，祝大家佳節愉快。

▲今年首度攜手人氣明星LINE FRIENDS，在舊台中火車站前廣場設立16公尺高粉紅耶誕樹，搭配熊大兔兔，以及360度轉動的耶誕樹。（圖／取自漾台中臉書）
▲今年首度攜手人氣明星LINE FRIENDS，在舊台中火車站前廣場設立16公尺高粉紅耶誕樹，搭配熊大兔兔，以及360度轉動的耶誕樹。（圖／取自漾台中臉書）
柳川展區推出水舞秀「珠寶盒劇場」，讓民眾進入光影交織的夢幻境界中，加上最可愛的LINE FRIENDS明星熊大與兔兔，與現場燈光、音樂、柳川河水呈現可愛又浪漫的水舞表演，珠寶盒劇場表演時間為12月15日至1月1日，每日下午5時30分至9時30分，每半小時一場，是今年台中耶誕絕不能錯過的亮點。

▲柳川展區推出水舞秀「珠寶盒劇場」，讓民眾進入光影交織的夢幻境界中，再加上最可愛的LINE FRIENDS明星熊大與兔兔。（圖／取自漾台中臉書）
▲柳川展區有水舞秀「珠寶盒劇場」，讓民眾進入光影交織的夢幻境界中，再加上最可愛的LINE FRIENDS明星熊大與兔兔。（圖／取自漾台中臉書）
另外，舊台中火車站前廣場還有「好樣市集」，活動期間每天設置40個攤位，邀請120組文創手作、花藝植栽、餐飲烘焙等青創攤位輪番出攤，好好買好好逛，市集開放時間為12月15日至明年1月1日，平日下午5時30分至晚間10時，假日下午2時至晚間10時。

至於台東縣府，今年則是首推「鐵花燈の祭」，展期從12月11日至明年2月25日，在鐵花新聚落布置光彩奪目的耶誕造景燈飾，佇立在閃閃PARK、高8公尺的「耶誕大麋鹿」最吸睛。交觀處表示，11日完成正式點燈儀式後，每日點燈時間為下午5點到晚上10點。「鐵花燈の祭」主要燈區有閃閃PARK和鐵花步道，營造了滿滿的耶誕氣氛，而8公尺高的耶誕大麋鹿首度亮相，為今年全國最高、最美。

▲台東「鐵花燈の祭」主要燈區有閃閃PARK和鐵花步道，還有8公尺高的耶誕大麋鹿首度亮相。（圖／取自「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」臉書）
▲台東「鐵花燈の祭」主要燈區有閃閃PARK和鐵花步道，還有8公尺高的耶誕大麋鹿首度亮相。（圖／取自「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」臉書）

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