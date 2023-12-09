75%企業成本降低！經濟部投資逾4億元　助2千家製造業數位轉型

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產發署說，自110年起，針對製造業數位化部分，已諮詢訪視超過1,200家業者，協助找出轉型問題；並透過「雲市集工業館數位點數補助計畫」，補助業者20萬點（元）購置雲端解決方案，包括營運流程、數位行銷、生產製造及資安等，以降低轉型門檻，迄今已有830家中小型製造業者選購並導入，且經追蹤調查仍約有90%企業持續使用。
若業者已具備數位化能力，產發署將協助提升至數位優化，產發署組成跨域專家輔導團，依據產業領域需求，提供客製化輔導，已協助超過170家製造業者擬定轉型策略，擴散成功典範案例。
另為協助企業落實第三階段數位轉型，產發署鼓勵中小型製造業二代接班，規劃策略藍圖並進行驗證，或透過分析消費數據，強化產品研發能力，進而開拓新市場及創新商業模式。
產發署指出，該政策自110年迄今推動3年，已協助超過2,000家中小型製造業投入數位轉型，促進總投資超過4億元。獲補助廠商整體平均提升產品附加價值超過10%、提升產品或服務品質約12%、縮短企業營運流程時間約13%，更協助64％企業提升海外市場佔有率，約22%年度營收成長超過10%，且有超過75%成本降低。
產發署說，數位轉型的重要性已成為不可忽視的趨勢，不僅是長期的發展走向，更是未來的核心驅動力，透過政府資源挹注，將引領我國中小型製造業落實數位轉型，以更靈活的方式瞄準市場需求，提升競爭力。