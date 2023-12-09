美11月非農就業表現超乎預期　聯準會降息時間點恐延後到明年5月

75%企業成本降低！經濟部投資逾4億元　助2千家製造業數位轉型

▲經濟部今（9）日指出，3年來投資逾4億元，助2千家中小型製造業落實數位轉型。（示意圖／pixabay）
▲經濟部今（9）日指出，3年來投資逾4億元，助2千家中小型製造業落實數位轉型。（示意圖／pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

製造業在台灣經濟體系中扮演著重要的關鍵角色，經濟部產業發展署依據行政院「雲世代產業數位轉型」政策，考量中小型製造業的數位化程度及資訊處理能力較為不足，透過轉思維、伴輔導、給補助等方式，協助製造業者運用數位工具進行轉型。產發署今（9）日指出，該政策推動3年來，已協助超過2,000家中小型製造業投入數位轉型，促進總投資超過4億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
產發署表示，整合法人及技服業者共同協助，將數位化程度與能量差異區分為3個階段，第一階段數位化、第二階段數位優化、第三階段數位轉型，並針對各階段提供不同協助方案。

產發署說，自110年起，針對製造業數位化部分，已諮詢訪視超過1,200家業者，協助找出轉型問題；並透過「雲市集工業館數位點數補助計畫」，補助業者20萬點（元）購置雲端解決方案，包括營運流程、數位行銷、生產製造及資安等，以降低轉型門檻，迄今已有830家中小型製造業者選購並導入，且經追蹤調查仍約有90%企業持續使用。

若業者已具備數位化能力，產發署將協助提升至數位優化，產發署組成跨域專家輔導團，依據產業領域需求，提供客製化輔導，已協助超過170家製造業者擬定轉型策略，擴散成功典範案例。

另為協助企業落實第三階段數位轉型，產發署鼓勵中小型製造業二代接班，規劃策略藍圖並進行驗證，或透過分析消費數據，強化產品研發能力，進而開拓新市場及創新商業模式。

產發署指出，該政策自110年迄今推動3年，已協助超過2,000家中小型製造業投入數位轉型，促進總投資超過4億元。獲補助廠商整體平均提升產品附加價值超過10%、提升產品或服務品質約12%、縮短企業營運流程時間約13%，更協助64％企業提升海外市場佔有率，約22%年度營收成長超過10%，且有超過75%成本降低。

產發署說，數位轉型的重要性已成為不可忽視的趨勢，不僅是長期的發展走向，更是未來的核心驅動力，透過政府資源挹注，將引領我國中小型製造業落實數位轉型，以更靈活的方式瞄準市場需求，提升競爭力。

訂單來啦！多家製造業回穩、無薪假大降至9146人　創近2年半新低

因應數位轉型浪潮！產業園區管理局挹注資源協助廠商產業升級

因應數位轉型打國際盃　證交所林修銘親上火線徵才、開出百萬年薪

全球製造業仍處低迷階段！專家揭3因素恐拉長世界經濟復甦腳步

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞