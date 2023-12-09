公布議題CF「貪婪的藍」　民進黨：國民黨本性就是貪

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張志豪提到，國民黨執政時期的涉貪人士實在是劣跡斑斑，包括「史上最大貪官」國民黨前行政院秘書長林益世收受爐渣業者賄款6300萬元，以財產來源不明罪判刑2年確定；立法院前秘書長林錫山收受網遠科技公司2800萬元賄款，遭最高法院依不違背職務收賄罪、洗錢罪、財產來源不明罪判刑13年定讞。
張志豪批評，國民黨人藉勢藉端，貪得無厭，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康始終閃躲迴避，結果就是國民黨的貪官一再複製相生，如侯友宜縱容愛將石碇區長李浩榕涉貪長達12年，據統計，朱立倫8年新北市長任內，共有108名官員涉貪遭起訴，其中有75人是中高階主管，呼籲國人應看清真相，拒絕貪師回朝，守護公平正義。
何博文指出，國民黨從上到下貪贓枉法，涉貪的縣市議長多如牛毛，從雲林縣議長沈宗隆涉收受賄賂罪遭起訴；澎湖縣議長劉陳昭玲涉及貪瀆案遭起訴；新竹市議長許修睿，違法經營棄土場，隨眾毆打、恐嚇不從廠商，被判6個月有期徒刑，2005年違反《廢棄物清理法》、觸犯強制罪，遭判刑1年、緩刑3年，這些涉貪議長的共通點，通通都是國民黨。
何博文表示，國民黨為了政治利益，與地方派系的牛鬼蛇神結合，如台中顏家，顏清標台中縣議長期間，喝花酒1814萬，包括小費、出場、陪宿全向議會申報公帳，平均一天3萬元，遭檢方依貪污等罪起訴，於2013年判刑定讞，最高法院判顏清標3年6個月徒刑，褫奪公權3年，而顏寛恒涉「豪宅竊佔國土假買賣」、「貪助理費」；雲林張家，前雲林縣長張榮味被控藉焚化廠興建案，貪圖利益，向業者索賄新台幣3000萬元，判刑8年，褫奪公權4年；新北汐止廖家，特權貪圖利益，在汐止山坡地保育區興建豪華莊園，國民黨對這些貪婪事蹟視而不見，還宣稱要重返執政，可笑至極。
曾柏瑜表示，國民黨縣市長涉貪更是前科累累，包含林姿妙違反貪汙治罪條例、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪遭起訴；前南投縣長林明溱「賄選罪」二審判決有罪；前苗栗縣長徐耀昌，一審「圖利罪」判決9年、褫奪公權6年確定；前南投縣長李朝卿涉入111件貪汙案，遭判高達450年又4個月刑期；前桃園副縣長葉世文收賄超過2000萬，遭裁定6罪合併執行17年6月徒刑；前新北市副市長許志堅利用都更案，收賄達615萬元；前花蓮縣長傅崐萁炒股不法得利超過6000萬。
曾柏瑜說，不僅縣市長，還有涉貪立委廖國棟涉貪遭判刑8年6月、陳超明涉貪遭判刑7年8月、林文瑞涉嫌「投票行賄罪」；2020年馬英九前辦公室主任、前台北市議員賴素如涉及台北雙子星大樓收賄案，向太極雙星集團索賄1500萬，遭判刑七年半定讞，發監服刑。
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