新北警攻堅破門查賭盤扣508萬 業者自開2024總統大選賠率
2024總統大選進入最後倒數階段，新北市警方為防治賭博及影響選舉的賭盤博弈，持續追查及擴大偵辦，發現有業者開出大選賠率供對政治有狂熱的賭客線上投注，日前持拘票、搜索票大舉破門攻堅，逮捕張姓、李姓2名男性業者，現場查扣現金508萬元、手機7支以及電腦1部等相關證物，強調會持續查緝賭博行為，維護社會治安工作。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，涉案的業者以網路經營線上博弈事業，由張男擔任總代理，審核管理其下代理資格，並下放代理會員資格給李男，由李男對外招募不特定賭客成立俱樂部賭博營利，自9月起迄今賺取不法所得高達1500萬元；其中涉案的李男更以2024年總統及副總統選舉為賭博標的，自行參考民調開出民進黨的正副總統候選人賴清德、蕭美琴組合「讓150萬票」，以及國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康組合「輸100萬票內」的2種賭盤讓賭客選擇，民眾黨的正副總統候選人柯文哲、吳欣盈組合則未開放下注；以此賭盤招攬不特定賭客線上下注，意圖影響選舉結果。
新北市警察局刑警大隊表示，為避免影響選舉公平及公正性，包含刑警大隊及各分局自11月迄今查獲職業賭場12件、賭客239人，並查扣現金1,000多萬元，相關賭場負責人及員工全依刑法賭博罪送辦，另其中查出以選舉結果為賭博標的，則依違反公職人員選舉罷免法查辦。
新北市警察局刑警大隊強調，選舉投票日將屆，警方維護治安工作絕不會停歇，更會嚴查各類賭博案件，防止有賭盤影響選舉情事；尤其自今年起檢舉經營選舉賭盤者，最高有獎金500萬元，如有發現疑似有經營選舉賭盤情資線索，可報案檢舉，讓警方全力迅速查辦。