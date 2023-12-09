國光女神淪車手！警破獲「戀愛公寓」詐騙機房　全台逾百人受害

新北警攻堅破門查賭盤扣508萬　業者自開2024總統大選賠率　

▲警方將涉嫌開出大選賠率及線上博弈賭盤的張男及李男移送法辦。（圖／翻攝畫面）
▲警方將涉嫌開出大選賠率及線上博弈賭盤的張男及李男移送法辦。（圖／翻攝畫面）

記者吳嘉億／新北報導

2024總統大選進入最後倒數階段，新北市警方為防治賭博及影響選舉的賭盤博弈，持續追查及擴大偵辦，發現有業者開出大選賠率供對政治有狂熱的賭客線上投注，日前持拘票、搜索票大舉破門攻堅，逮捕張姓、李姓2名男性業者，現場查扣現金508萬元、手機7支以及電腦1部等相關證物，強調會持續查緝賭博行為，維護社會治安工作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，涉案的業者以網路經營線上博弈事業，由張男擔任總代理，審核管理其下代理資格，並下放代理會員資格給李男，由李男對外招募不特定賭客成立俱樂部賭博營利，自9月起迄今賺取不法所得高達1500萬元；其中涉案的李男更以2024年總統及副總統選舉為賭博標的，自行參考民調開出民進黨的正副總統候選人賴清德、蕭美琴組合「讓150萬票」，以及國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康組合「輸100萬票內」的2種賭盤讓賭客選擇，民眾黨的正副總統候選人柯文哲、吳欣盈組合則未開放下注；以此賭盤招攬不特定賭客線上下注，意圖影響選舉結果。

▲業者的線上博弈手機群組賭客詢問總統賭盤訊息。（圖／翻攝畫面）
▲業者的線上博弈手機群組賭客詢問總統賭盤訊息。（圖／翻攝畫面）
新北市警察局刑警大隊表示，為避免影響選舉公平及公正性，包含刑警大隊及各分局自11月迄今查獲職業賭場12件、賭客239人，並查扣現金1,000多萬元，相關賭場負責人及員工全依刑法賭博罪送辦，另其中查出以選舉結果為賭博標的，則依違反公職人員選舉罷免法查辦。

▲警方攻堅破門查獲大選賭盤，現場查扣現金508萬元。（圖／翻攝畫面）
▲警方攻堅破門查獲大選賭盤，現場查扣現金508萬元。（圖／翻攝畫面）
新北市警察局刑警大隊強調，選舉投票日將屆，警方維護治安工作絕不會停歇，更會嚴查各類賭博案件，防止有賭盤影響選舉情事；尤其自今年起檢舉經營選舉賭盤者，最高有獎金500萬元，如有發現疑似有經營選舉賭盤情資線索，可報案檢舉，讓警方全力迅速查辦。
 

更多「2024大選」相關新聞。

綠營指侯友宜應在塭仔圳重劃區蓋社宅　新北市府回擊「早已推動」

讓票數十萬！屏檢查獲規模逾億元總統賭盤　向法院聲押主嫌獲准

雲林破獲總統選舉賭盤！賭「藍白合不合」　2嫌起訴

藍白合不合賭盤先登場！桃園組頭遭聲押禁見

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞