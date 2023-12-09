全聯攜手蔡依林！4款可可甜點「百元價入手」：巧克力玫瑰捲必吃
天后蔡依林親自監製研發！全聯攜手蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌皇后陛下Your Majesty，12月8日起開賣4款巧克力甜點，Jolin從發想、口味到包裝與視覺等皆全程參與，親自監製，4款甜點通通百元出頭，不超過200元的超高CP值，還有Jolin愛犬屋虎、社長的造型插卡，其中巧克力美窩捲的玫瑰花造型，超適合點綴年末、聖誕節派對。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯為皇后陛下Your Majesty首度合作的通路，官方透露，去年銷售成績亮眼，巧克力長條蛋糕銷售超過19萬條，今年再度攜手合作推出聯名甜點，分三波段上市，首波由巧克力甜點擔綱，第二波適逢聖誕檔期，推出應景的草莓甜點，第三波則以起司甜點，陪伴民眾迎新年。
今起至2024年2月1日，先開賣的四款巧克力甜點，分別為「可可圓舞曲」（售價129元）可可戚風搭配比利時巧克力製作可可慕斯及藍莓醬，上層還有增添風味的酒漬櫻桃；「榛果生巧蛋糕」（售價139元）嚴選比利時巧克力及頂級法式榛果醬製成，添加杏仁糖脆增添口感。
「黑鑽可可罐」（售價99元）苦甜風黑巧香緹加上香甜白巧香緹，是一款大人風的巧克力蛋糕杯；「巧克力美窩捲」（售價199元）高顏值玫瑰花造型，使用比利時百年巧克力製成，52℃熟成融成的可可奶油慕斯，使用可可薄皮捲出高顏值漩渦千層捲。
此外，黑浮餐飲集團旗下甜點品牌「La Fruta朗芙法式甜點」推出2023年聖誕限定草莓新品蛋糕，有草莓聖誕巴斯克乳酪蛋糕6吋，特選澳洲蓓格鮮奶油搭配酸甜顆粒草莓醬，每一口都能吃到綿密濃郁的草莓巴斯克，12月19日前預購價980元；法式夢幻花園草莓塔6吋，職人手作酥脆塔皮搭配酸甜的覆盆子醬，新鮮草莓與雲朵般綿密的草莓鮮奶油，12月19日前預購價780元。