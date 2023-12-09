2023年桃園新住民多元文化市集 越南式體驗及主題特展登場
桃園市新住民聯合服務中心連續3週舉辦「2023年桃園新住民多元文化市集X特展」，今（9）日最後一場活動聚焦越南禮俗文化。桃園市副市長王明鉅到場，透過新人奉茶儀式及副市長越南祝福詞見證2位在台工作的越南專業人士結為連理。今日也是新住民專刊創刊號發表，王明鉅及聯合服務中心執行長陳信守邀請越南經濟文化辦事處代表武進勇及專刊創刊號代表人物參與，凸顯市府和相關單位對新住民的高度重視，以及對他們在社會上的貢獻的肯定。
記者李春台／桃園報導
王明鉅表示，今日活動有豐富的市集與新住民特展，很榮幸擔任越南籍專業人士傳統婚禮見證人，2人在桃園就讀碩士因喜歡台灣持續留在桃園工作，也算是另類的是安心居桃；今天還有一個重要亮點，就是籌備許久的桃園新住民專刊創刊號，在今天正式宣布發表。桃園目前擁有超過6萬6,000名新住民，為了強化新住民的資訊獲取、提供發聲和分享管道，特別籌劃發行新住民的專屬刊物，內容涵蓋新住民在桃園生活聚點、餐飲美食特色店家、新住民團體、政府服務資源、異國風貌及活動趣聞等內容，以中文對照4國語言，英、越、泰、印的版本呈現，無論是桃園市民或新住民都能夠輕鬆閱讀，深入了解桃園的多元魅力與政策資源訊息。
陳信守表示，今天的活動利用新住民文化會館3樓的展場空間，規劃了期間限定的新住民特展，主要劃分為「新住民專刊」、「桃園構美攝影走讀」及「傘耀桃園新世界」3個主題專區，其中桃園構美攝影走讀、傘耀桃園新世界為今年辦理的活動，展出以新二代小朋友視角構圖的桃園美景和彩繪傘面布景，此次的特展不僅活絡場館空間，更採用不同形式的元素和呈現方式，為參觀的民眾帶來別具一格的觀展體驗，主題特展從今日起展覽到明年113年2月23日，歡迎大家來看展。
陳信守表示，市府觀光旅遊局推出「桃園台灣好行國際友好贈票活動」，讓在台灣的外國朋友們，不論是來台自由行的旅客、移工、新住民或新二代，都能領取贈票免費體驗台灣好行小烏來線，享受優質接駁服務，並觀光桃園之美，活動當天總共發放100份小烏來線一日體驗券，還有100份預計在新住民文化會館提供新住民、新二代自由前來領取，數量有限，送完為止。