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《星光大道》郭昊鈞不務正業！化身《暮白首》陸一舟爆紅逆轉人生

▲郭昊鈞參加《星光大道》海選入行，之後在微信演員群組中被副導演選中當演員，因為拍古裝劇《暮白首》演陸一舟爆紅。（圖／郭昊鈞提供、《暮白首》劇照）
▲郭昊鈞參加《星光大道》海選入行，之後在微信演員群組中被副導演選中當演員，因為拍古裝劇《暮白首》演陸一舟爆紅。（圖／郭昊鈞提供、《暮白首》劇照）

記者黃雅琪／專訪

參加《星光大道》海選入行的郭昊鈞，因為加入300人的微信演員群組，被副導演選中開啟演員之路。曾演過電視劇《惡作劇之吻》、《長相守》、《長風渡》等劇，2020年郭昊鈞與任嘉倫共演《暮白首》，飾演陸一舟一角走紅。郭昊鈞接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享自己的演藝生涯體悟：「你讓我成長，就是我的老師。」

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▲郭昊鈞主演古裝劇《暮白首》陸一舟走紅。（圖／《暮白首》劇照）
▲郭昊鈞主演古裝劇《暮白首》陸一舟走紅。（圖／《暮白首》劇照）
參加《星光大道》海選！郭昊鈞17歲入行當模特兒

郭昊鈞大學17歲時，參加歌唱節目《星光大道》海選，因外型亮眼被經紀公司相中簽約，自此開啟模特兒之路，他笑說當時唱片市場景氣不好，但自己的夢想依然是成為歌手：「昨晚我一個人在台北街頭，就在幫自己做一些創作！」將心情寫入歌詞是郭昊鈞抒發情感的管道。

▲郭昊鈞（左）與任嘉倫主演古裝劇《暮白首》拍攝花絮照。（圖／郭昊鈞提供）
▲郭昊鈞（左）與任嘉倫主演古裝劇《暮白首》拍攝花絮照。（圖／郭昊鈞提供）
中國大陸副導演紀雪菲相中　開啟演員之路

「25歲之前沒有演到男二，就離開這個行業吧！」郭昊鈞為自己設下演藝生涯停損點，正要放棄之時，他在300人的微信演員群組中，被中國大陸一名副導演紀雪菲相中、挖掘：「我看你頭像挺好看的，給我發一份試鏡資料吧！」當時郭昊鈞半信半疑沒多加理會，過了半年後，紀雪菲再提議他演出吳錦源執導古裝劇《長相守》皇子，從沒演過戲的他「隔空」學表演，演員出身的紀雪菲透過觀看試戲片段，手把手教會他演戲。

▲郭昊鈞因被紀雪菲相中，開啟演員生涯之路。（圖／翻攝自郭昊鈞微博）
▲郭昊鈞因被紀雪菲相中，開啟演員生涯之路。（圖／翻攝自郭昊鈞微博）
「導演想看看你本人！」有一天晚上紀雪菲要郭昊鈞隔天到中國大陸，這回他沒有猶豫太多，帶著衝勁與2千元人民幣（約新台幣8800元）抵達劇組，導演確認過他的氣質與形象後，隨即要他演出一場佔地3000坪、千人群演的宮廷戲，郭昊鈞大開眼界心想：「我嚇到！怎麼有這麼壯闊的環境！」就這樣紀雪菲成為他演藝路上的貴人，不僅教會他演戲，在橫店拍戲期間，更帶著他到處拓展人脈。

▲感謝生命中每個相遇的人，郭昊鈞將痛苦化為成長動力。（圖／翻攝自郭昊鈞微博）
▲感謝生命中每個相遇的人，郭昊鈞將痛苦化為成長動力。（圖／翻攝自郭昊鈞微博）
遭友人欠錢！疫情期間「收入歸零」吃泡麵度日

「我比較要強，當時沒有跟家裡拿錢！」疫情期間郭昊鈞面臨收入歸零窘境，不僅前面拍攝的戲尾款沒下來，還被朋友欠了數萬元人民幣，隔離期間需要用錢，捨不得花老本的他乾脆叫了2箱泡麵果腹，吃了同品牌泡麵將近1個月，提及這段往事他還擔心說：「我怕我媽看到會擔心。」顯露出外表堅強，實則內心是個「暖男」的一面。

非科班出生的郭昊鈞，起初對走位等基本演員技巧完全不了解，但他很感謝大家對他的包容：「我講話比較直接、不懂就問，有時候問的問題太笨會嚇到人，（你有被罵嗎？）他知道你是台灣來的非常包容，容錯空間很大！」曾遇過台灣導演當眾飆罵他三字經，郭昊鈞至今對他滿是感謝：「我很感謝他，因為這些都是我生命的經歷，你讓我成長就是我的老師。」

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