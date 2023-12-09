一人專政非民進黨DNA！蔡英文：在野黨要上架九二共識、架空台灣

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蔡英文出席「林淑芬蘆洲競選總部」時提到，她每次在蘆洲都拿到很好的得票數，2012年雖然沒當選，但在蘆洲拿到52%的選票，2016年是63%、2020年65%，2016年，她贏了對手300萬張票，2020年，她拿了817萬票。
「蘆洲鄉親長輩，是最支持的！」蔡英文感性說，她要在這裡跟大家說聲謝謝，從2010年從選新北市市長開始，感謝大家一路上的支持，她明年5月就畢業，要畢業了心裡總是有些捨不得、捨不得各位，「希望下個總統可以比我更好、比我更會照顧大家」。
蔡英文提到，下一任的總統、副總統，大家都知道要選誰，賴清德和蕭美琴是最好的組合，「全台灣在此時此刻最好的選擇，我們要支持他們，林淑芬從來不會嫌票太少，我們要讓她衝有史以來最高票」。
蔡英文細數執政成績，包含提升全國GDP、前瞻基礎建設、減稅等。她強調，在野黨說她債留子孫，她不是債留子孫，「我很會賺錢，到現在為止，已經還債還7960億，明年還要再還1150億，總共將近9000多億，是有史以來最會還債的總統，我的負債比例，在我當總統的2016年，大概是GDP接近33%，現在差不多只有27%，所以在我任內，我減少將近6%的債務比」。
蔡英文只出，世界上架台灣，在野黨說要下架民進黨，他們說民進黨「一黨獨大」，但要告訴各位，民進黨創黨就是為了衝破威權時期的「一黨獨裁」；民進黨的歷史，從來沒有「一人專政」，「一人專政」也不是民進黨的DNA，「民進黨是台灣人民拉拔成長的民主政黨，民主國家，人民最大」。
蔡英文批評，世界上架台灣，在野黨說要下架民進黨，但他們要上架的，是重啟服貿談判、是開放對岸勞工進入台灣，來衝擊就業市場；在野黨要上架的是，帶有「一國兩制」陰影的「九二共識」，來侵蝕台灣的民主自由生活方式。
蔡英文說，全國有一半的縣市，14個縣市是國民黨執政，若讓他們總統勝選、國會過半，他們的主張就會一一實現，到時候，台灣會失去平衡的力量，到時候，不但沒有辦法繼續「上架台灣」，還會「架空台灣」，「我們不要走回頭路，台灣也絕對不能走回頭路」。
蔡英文提到，總統要支持司法進步，尊重司法獨立，絕對不能介入司法個案，任何個案該查就查、該辦就辦，但在野黨拿不出證據時，就說要重啟特偵組。
蔡英文詢問，前任總統執政時最重大的事件「馬王政爭」，當時的總統利用特偵組，監聽立法院長，「馬王政爭」造成政局不穩、社會動盪、經濟不安，大家還記得嗎？當時的檢察總長，還因為洩密被判刑定讞，「我們真的還要上架國民黨，讓造成憲政危機的特偵組再回來嗎？當然是不可以」。
蔡英文說，民進黨不完美，也會犯錯，但會反省、會檢討、會快速調整，會回應人民的批判跟期待，才能讓台灣一直走在對的道路上，「2024年我們要繼續選對的人，走對的路，支持賴清德、蕭美琴，我們要繼續上架台灣，不要架空台灣」。
「賴清德、蕭美琴已經準備好了！」蔡英文說，總統、副總統，要選有經驗、有團隊、讓國際信任的人選，「總統、副總統要選對人，立委也要選對人，不二選擇就是林淑芬，政黨票拜託大家投給民進黨，還要搶救王義川」。
蔡英文呼籲2024年這一戰，是很關鍵的一戰，如果民進黨不能繼續執政，過去7年多、8年所做的這些事情都會被反轉，台灣的命運會被反轉，所以這次一定要去投票，身邊的人也請他們去投票。
此外，蔡英文陪同立委李坤城赴新北市三重區「南聖宮」参香祈福時說，她兩次選舉，台灣的民眾都給她很強的支持及授權，讓民進黨國會過半，也因此才能順利通過「前瞻基礎建設特別預算」，讓台灣各方面的建設越來越好，所以挺總統就是要讓他的政黨國會過半。
蔡英文拜託鄉親，一定要投給賴清德、蕭美琴及李坤城，三重更要帶頭讓新北立委可以「紅不讓」。
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