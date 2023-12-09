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歡慶中華隊戰勝菲律賓！全家霜淇淋2支59元　7-11限定美食88折

▲為了歡應中華隊在亞錦賽擊敗菲律賓，全家推出霜淇淋2支59元等應援優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲為了歡應中華隊在亞錦賽擊敗菲律賓，全家推出霜淇淋2支59元等應援優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者賴禹妡／綜合報導

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽事如火如荼進行中，中華隊今（9）日在超級循環賽遇上菲律賓，終場中華隊2：1險勝菲律賓，順利晉級冠軍戰。為了歡應中華隊擊敗菲律賓，萊爾富推出指定冰品同品項買1送1、7-11超商推出兩大人氣南洋美食88折以及全家推出霜淇淋2支59元等應援優惠。 

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萊爾富慶祝中華隊挺進冠軍賽，即日起至12日只要憑活動條碼到門市購買萊爾富自有品牌指定冰品享同品項買1送1，包含單件售價30元的布丁風味雪糕、單件售價45元的濃奶茶雪糕，另外指定啤酒也有多入組8.8折優惠。 

萊爾富12月11日至13日再加碼推聯邦銀行指定支付快閃優惠，活動期間於門市使用聯邦信用卡消費（不含聯邦簽帳金融卡），單筆指定消費滿1212元即贈121元購物金2張，限量4000名，使用期限至12月31日。 

▲萊爾富慶祝中華隊挺進冠軍賽，即日起至12日只要憑活動條碼到門市購買萊爾富自有品牌指定冰品享同品項買1送1。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富慶祝中華隊挺進冠軍賽，即日起至12日只要憑活動條碼到門市購買萊爾富自有品牌指定冰品享同品項買1送1。（圖／萊爾富提供）
7-11則宣布即日起於OPEN POINT行動隨時取加碼，推出泰式椰汁綠咖哩雞肉飯、頌丹樂打拋豬肉飯88折優惠，兩大優惠各限量1萬組、每位會員限購各1組。不僅如此，即起至12月10日前限定，使用三大支付工具可參與滿額立折活動，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包，購買指定CITY飲品／飲料／啤酒／冰品／零食／糖果／泡麵／冷凍食品，消費每滿222元折22元／滿999折110元。使用icash Pay購買上列指定品項滿999元再多折50元，相當於最高可抵160元。 

並且滿額可搭配咖啡飲品優惠，7-11門市「特大杯美式3杯100元」、「特大杯拿鐵2杯100元」、「珍珠奶茶3杯100元」；飲品類還有「PH9.0鹼性離子水800ml第2瓶5折」、「舒跑運動飲料590ml（4入）特價每組99元」、「午后時光重乳奶茶330ml買2送1」。

▲7-11為中華隊應援，咖啡指定飲品可搭配滿額立折活動，特大美式、珍珠奶茶30元開喝。（圖／7-11提供）
▲7-11為中華隊應援，咖啡指定飲品可搭配滿額立折活動，特大美式、珍珠奶茶30元開喝。（圖／7-11提供）
全家即日起至12月12日推出Fami!ce全家霜淇淋2支59元優惠，並在會員APP「優惠趣」專區限時開放搶券，總計限量10萬組，每會員限領1組，兌換期限至今年12月20日，搶券連結請點此

▲全家即日起推出Fami!ce全家霜淇淋2支59元優惠。（圖／全家提供）
▲全家即日起推出Fami!ce全家霜淇淋2支59元優惠。（圖／全家提供）

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