中華隊周日冠軍戰！四大超商撒優惠：全家拿鐵、7-11霜淇淋買1送1

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📍門市｜即起至12月10日
◾大杯特濃咖啡買1送1，5折，原價65元、特價33元
📍APP隨買跨店取｜即起至12月12日
◾全家霜淇淋2支59元，原價49元、特價30元（總計限量10萬組，每會員限領1組）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至12月12日
◾霜淇淋全品項任選買1送1，5折，原價49元、特價25元（限用i cash Pay 、icash 2.0支付）
◾特大杯美式3杯100元，55折，原價60元、特價33元
◾特大杯拿鐵2杯100元，72折，原價70元、特價50元
◾珍珠奶茶3杯100元，55折，原價60元、特價33元
◾PH9.0鹼性離子水800ml第2瓶5折
◾舒跑運動飲料590ml（4入）特價每組99元
並且以上優惠12月12日前使用三大支付工具可參與滿額立折活動，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包，購買指定CITY飲品／飲料／啤酒／冰品／零食／糖果／泡麵／冷凍食品，消費每滿222元折22元／滿999折110元。使用icash Pay購買上列指定品項滿999元再多折50元，相當於最高可抵160元。
🟡萊爾富
📍門市｜即起至12月12日
◾萊爾富自有品牌指定冰品享同品項買1送1
🟡OK超商
📍門市｜即起至12月12日
◾特大杯醇奶茶，7折，原價50元、特價35元
◾特大杯仲夏水果茶，7折，原價70、特價49元
◾大杯阿華田摩卡咖啡，7折，原價65元、特價46元
◾中杯經典阿華田，7折，原價50元、特價35元