週末限2天！全家濃拿鐵、冰淇淋「買1送1」　7-11霜淇淋也買1送1

中華隊周日冠軍戰！四大超商撒優惠：全家拿鐵、7-11霜淇淋買1送1

▲中華隊今（9）日2：1險勝菲律賓順利晉級冠軍戰，明日將與日本爭冠，四大超商應援中華隊，推出限時優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲中華隊今（9）日2：1險勝菲律賓順利晉級冠軍戰，明日將與日本爭冠，四大超商應援中華隊，推出限時優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2023年亞錦賽開打，中華隊今（9）日2：1險勝菲律賓順利晉級冠軍戰，明日將與日本爭冠，四大超商推出限時優惠應援，包括7-11美式、特大杯美式3杯100元、特大杯拿鐵2杯100元，搭配滿額立折活動相當於30元開喝，還有12月12日前霜淇淋買1送1；全家霜淇淋2支59元，12月10日前有濃拿鐵買1送1；萊爾富推出指定冰品同品項買1送1；OK超商咖啡聯名系列飲品，單杯7折優惠。

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🟡全家

📍門市｜即起至12月10日

◾大杯特濃咖啡買1送1，5折，原價65元、特價33元

📍APP隨買跨店取｜即起至12月12日

◾全家霜淇淋2支59元，原價49元、特價30元（總計限量10萬組，每會員限領1組）

▲全家即日起推出Fami!ce全家霜淇淋2支59元優惠。（圖／全家提供）
▲全家即日起推出Fami!ce全家霜淇淋2支59元優惠。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至12月12日

◾霜淇淋全品項任選買1送1，5折，原價49元、特價25元（限用i cash Pay 、icash 2.0支付）

◾特大杯美式3杯100元，55折，原價60元、特價33元

◾特大杯拿鐵2杯100元，72折，原價70元、特價50元

◾珍珠奶茶3杯100元，55折，原價60元、特價33元

◾PH9.0鹼性離子水800ml第2瓶5折

◾舒跑運動飲料590ml（4入）特價每組99元

並且以上優惠12月12日前使用三大支付工具可參與滿額立折活動，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包，購買指定CITY飲品／飲料／啤酒／冰品／零食／糖果／泡麵／冷凍食品，消費每滿222元折22元／滿999折110元。使用icash Pay購買上列指定品項滿999元再多折50元，相當於最高可抵160元。

▲咖啡指定飲品可搭配滿額立折活動，特大美式、珍珠奶茶30元開喝。（圖／7-11提供）
▲咖啡指定飲品可搭配滿額立折活動，特大美式、珍珠奶茶30元開喝。（圖／7-11提供）
🟡萊爾富

📍門市｜即起至12月12日

◾萊爾富自有品牌指定冰品享同品項買1送1

🟡OK超商

📍門市｜即起至12月12日

◾特大杯醇奶茶，7折，原價50元、特價35元

◾特大杯仲夏水果茶，7折，原價70、特價49元

◾大杯阿華田摩卡咖啡，7折，原價65元、特價46元

◾中杯經典阿華田，7折，原價50元、特價35元

▲OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，玩出新風味「醇奶茶」與「仲夏水果茶」。（圖／業者提供）
▲OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，玩出新風味「醇奶茶」與「仲夏水果茶」。（圖／業者提供）

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