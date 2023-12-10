棒球亞錦賽／中華隊擊敗菲律賓就可以打冠軍賽！一文看懂晉級之路

PLG／新北國王7連勝　林書豪不敢大意：上季富邦前4次打我們都輸

▲新北國王華裔球星林書豪沒有將7連勝視為理所當然，也認為目前各隊都還還學習，他也舉富邦勇士為例，直言球隊不會一直這樣贏下去。（圖／PLG提供）
▲新北國王華裔球星林書豪沒有將7連勝視為理所當然，也認為目前各隊都還還學習，他也舉富邦勇士為例，直言球隊不會一直這樣贏下去。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

新北國王開季取得7連勝的戰績，至今沒有球隊能夠在2023-24賽季戰勝他們。不過球隊華裔球星林書豪並不將這視為理所當然，也認為目前聯盟各隊都還還學習，也舉富邦勇士為例，直言球隊不會一直這樣贏下去。

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在這場於客場對上桃園領航猿的比賽，林書豪的狀態算是一般，事實上本季領航猿對他的防守做得算是不錯，他全場13投5中，得到15分5助攻5籃板，應該有達到主場軍想要的限制效果。

但國王其他球員發揮出色，牧倫斯攻下25分23籃板的「雙20」數據，曼尼高則繳出20分10籃板3助攻4抄截的全面數據。林書緯雖然外線手感不佳，但也攻下16分7助攻。國王在度過首節落後的亂流之後，就重新掌控節奏，並且在下半場拉開分數。

林書豪賽後受訪時表示，「我和書緯以及這個球隊的搭配還有很多可以進步的地方，包括防守策略、計畫以及比賽節奏要，這是我們整季的課題。現在配起來還是有點卡，大家輪流帶球，節奏還沒完全找到。但我認為我們的球員在有機會時，要很積極去攻。」

他也強調這聯盟每支都很有能力，國王並不是輕鬆就能擊敗對手，「7連勝，我不覺得這是理所當然，基本上你看每一場到半場時都是打平的，每晚的對手都給予我們高強度的競爭，所以這一切不是理所當然，要慶祝我們的成就。」

至於這個賽季是否有球隊能夠擊敗國王，林書豪直言這是「肯定的」，還舉上賽季的富邦勇士為例，「他們上一季前4次打國王都輸了（但之後在總冠軍賽擊敗國王奪冠）。現在每個球員和球隊都還在進步，富邦現在還在嘗試不一樣的陣容、仍在學習，到最後才會呈現出來；另外若球隊開始有人受傷，那很多東西也都會有改變。所以我們球隊中沒有一個人覺得已經保證贏了、或是目前已取得什麼樣的成就，這只是剛開始。」

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