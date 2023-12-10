PLG／林書豪稱讚他是國王隊「X因子」 米歇爾賽後記者會嗨到跳舞
新北國王取得開季7連勝，成為P.League+至今唯一未嘗敗績的球隊。球隊本季新加入的洋將米歇爾（Tony Mitchell）在昨晚擊敗桃園領航猿的比賽有高效發揮，他在賽後受訪前也先跳舞來表達自己的雀躍，同時也表示自己對於和前東家富邦交手有特別的感覺。
記者黃建霖/綜合報導
今天米歇爾替補上場13分鐘，就得到13分13籃板，另外還送出4次阻攻，攻守表現都十分搶眼。他作為國王隊不同於牧倫斯的另一種類型外籍長人，提供給球隊需要的運動能力和護框。
賽後國王華裔球星林書豪認為，這個賽季球隊在下半場的防守都做得很好，但上半場則需要再加強，也點名米歇爾就是國王這場的「X因子」，他一上場球隊各方面的強度都提升一個層級。
而米歇爾在賽後記者會上發言前，也先「熱舞」一段炒熱氣氛，他表示國王是一支很棒的團隊，所有人都能貢獻所長，也謙遜地表示：「我不認為我是X因子，上了場也一樣也是以團隊為找，做到萊恩教練的要求。」
至於面對老東家富邦勇士有什麼感覺？米歇爾笑說自己對戰富邦時有很多情緒，也想著「要狠狠踢他們屁股」，不過他之後也改口說要帶著尊敬對手的心去戰勝他們。