《火焰之舞》台灣限定版超震撼！小巨蛋百人群舞 觀眾不想離席
全球最大型踢踏舞劇《火焰之舞》昨（9）日在台北小巨蛋盛大首演，現場湧入萬名觀眾入場支持，在《火焰之舞》演出尾聲的安可部分，由舞王SOLO揭開序幕，上百人一字排開，經典曲目一響起，配上震撼又整齊的大群舞收尾，獲得台下無數的掌聲與不絕於耳的歡呼聲，在場觀眾不禁直呼：「超乎想像！」
記者羅凌筠／綜合報導
已經是第7度來台的《火焰之舞》，今年特地帶來「台灣限定大彩蛋」，全新橋段與全新的服裝、燈光效果，讓經典之作又再上一層樓。其中最驚喜的莫過於舞者走下觀眾席，與觀眾超近距離互動。
《火焰之舞》的舞者大多來自愛爾蘭、英國、美國和加拿大，其中有不少舞者已經來台多次，興奮透露每次來到台灣，都會對台灣觀眾的熱情印象深刻，不僅在演出時會隨著節奏大力拍手，甚至在高潮部分還會站起來一起跟著跳舞，直呼台灣觀眾真的好可愛。
團員也提到，《火焰之舞》演出中最困難的一點是，台上百位團員一起齊舞時，每個人的動作都要絲毫不差，因此要付出非常多的時間和力氣來投入練習，希望每次在台上都能展現出最完美0失誤的演出。
《火焰之舞》由傳奇舞王麥可佛萊利親自操刀製作，正逢25周年全球巡演，台灣作為亞洲最終站，將從12月9日起台北小巨蛋啟航，一路前往台中、高雄、新竹，展開一連8場的全台巡演。
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