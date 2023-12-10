搶攻年輕票！趙少康與中部學生直球對決　會後調查支持度飆升20%

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趙少康首先回顧自己就讀中一中期間，參加樂隊吹奏小號、籌組合唱團，以及曾經被記兩大過差點退學等故事，強調自己深受中一中崇尚自由的學風所影響。
趙少康也提到，很驚訝於座談前的問卷調查中，學生最關切的是兩岸、能源等議題。他指出，兩岸不是戰爭與和平的選擇題，而是必須爭取和平。
趙少康強調，假如當選副總統，將會要求中共機艦不可有越過台海中線、繞台等挑釁行為，同時針對台灣的東部戰區飛彈、軍力也應裁減，並容許我方派出軍事觀察員到對岸；與此同時，我方也會保證不宣布獨立，建立善意、為兩岸營造互信基礎。
趙少康也宣示，針對台海防衛必須建立源頭打擊、海上殲滅、灘頭阻絕等三道防線，同時支持生產更多對地、對海飛彈，他強調「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，台灣的安全不能只靠對岸的善意，必須自己有所準備。
趙少康並現場接受學生即時提問，兩輪提問共提出15道問題，包括是否贊成取消機車強制兩段式左轉、108課綱、是否推動揭弊者保護法、「555方案」購屋免頭期款政策、重新成立特偵組、提高軍人待遇及核電能源等問題，內容包羅萬象，趙少康一一直球對決，有問必答。
針對學生關切重組特偵組議題，趙少康強調，特偵組參考美國獨立檢察官制度，賦予檢察官獨立辦案、不受政治干預的空間，無論黨派、任何人，尤其大官，只要違法就抓、只要貪汙就一定除惡務盡。
面對學生詢問近期108課綱文言文爭議，趙少康指出，意識形態的問題冰凍三尺非一日之寒，透過文言文可以看見古人的思想和智慧，不應為了去中國化就排除，也不要因為反對去中國化就留下，教科書可以修改但不能不切實際，他更不贊成用意識形態編教科書，相關問題茲事體大，必須認真嚴肅面對，未來和侯友宜假如當選，將組成特別委員會通盤檢討課綱。
趙少康也提到，現行學習歷程的設計引發爭議，不但讓學生沒有一天可以放鬆，貧富、城鄉等差距也恐怕造成影響，甚至傳出造假、代筆等弊端，不只老師、學生抱怨，有些大學入學甄選也根本不採計，他當場向同學們承諾，假如當選一定會檢討「假如沒有達到應有的效果，該廢除就廢除」。
座談過程中也有一段意外驚喜，趙少康在發言時突然接到徐巧芯在網路直播節目「賀瓏夜夜秀」中CALL OUT對話，引起全場學生的熱烈驚呼，趙少康也現場答應主持人賀瓏的邀請，將會擇期參加夜夜秀直播節目。
面對與會學生展現對公共參與的高度熱忱以及對各項政治社會議題的關心，趙少康強調「後生可畏」，也期許一代要比一代強，國家才有未來。
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