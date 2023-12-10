仍可能會回以色列！遭加薩囚禁移工回泰國　曝離國當移工原因

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《美國之音》報導，威奇安·坦通（Wichian Temthong）在一個酪梨農場才工作了六天，哈瑪斯就襲擊了以色列，哈瑪斯武裝份子衝進薩阿德基布茲，殺死了在場的另外七名泰國移工並將他劫持為人質。威奇安本來差一點就會喪命，但他大難不死並被送往加薩，在接下來的七週遭到囚禁，直到11月底在停火協議生效期間，他與其他22名泰國人一起被釋放。
37歲的他奇蹟似地生還，回到了泰國東北部的家鄉，與家人重聚。然而他已經在計劃重返以色列，因為泰國東北部農村的工作僅能勉強維繫自己的溫飽，根本不夠養活家人。
威奇安一手抱著小兒子，一邊說：「雇主讓我休息六個月，直到我心理上恢復為止。到那時，如果那兩國停止戰鬥，我會要求重返工作崗位。我只工作了六天，我還沒有賺到任何錢，我的債還沒還。」
威奇安說自己的妻子月薪只有一萬泰銖（約等同於新台幣8900元），家裏還有媽媽、兩個孩子要養，薪水根本不夠全家生活。而他還想供養父母、蓋一座房子和攢錢供兩個年幼的兒子（5歲和10歲）接受教育，這些生而為人應有的權利，在威奇安的家鄉根本不可能達成，因為當地短期工人的日薪僅10美元（新台幣314.8元）。
在以色列水果農場和工廠的泰國工人每月收入最高可達1700美元（新台幣53516元），合同期限最長為五年。這意味著他每年可以寄回家15000多美元（新台幣47萬2204元），那麼他所期望的未來就會實現。
由於尚有9名泰國移工被哈瑪斯組織囚禁，沒有泰國移工願意談囚禁的生活有多艱難，因為擔心剩下同胞的安危。「沒有人知道剩下的九名人質是在一起還是被關在不同的地點；沒有人知道這九人什麼時候會被釋放。」泰國外交部長帕恩普裡·巴希達·努卡拉（Parnpree Bahiddha-Nukara）在11月30日時說。
根據世界銀行的報告，2020年泰國首都曼谷的人均GDP是全國人均GDP最低的東北地區的6.5倍多，貧富差距非常大。在生活的壓力之下，威奇安並非唯一一個想重返以色列的泰國移工，衝突爆發前有超過3萬名泰國人在以色列工作，雖然數千人已回泰國，但剩下的人仍選擇留在以色列，將性命當作賭注。