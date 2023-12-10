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樂桃航空「飛日本機票1440元」！今晚8點開搶　年末促銷限時3天

▲樂桃航空開跑年末優惠促銷，12月10日晚間8時開搶，飛日本機票單程最低1440元起。（圖／樂桃航空）
▲樂桃航空開跑年末優惠促銷，12月10日晚間8時開搶，飛日本機票單程最低1440元起。（圖／樂桃航空）

記者黃韻文／綜合報導

想到日本過聖誕、跨年的話，便宜機票準備開搶！樂桃航空推出年末優惠促銷，自今（10）晚8點起開搶，限時3天促銷至12月12日23:59。其中台北–沖繩1440元起、台北–東京2380元起、台北–大阪2750元起。

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樂桃航舉辦年末優惠促銷，販售期間自12月10日20:00至12月12日23:59，機票適用日期是12月21日至2024年2月29日。價格部份，台北–大阪單程2750元、台北–東京單程2380元、台北–名古屋單程2470元、台北–沖繩單程1440元起。



「台灣航空福利社」粉專特別提醒，搶票時要注意各航線去程和回程適用日期，像是台北–大阪、台北–名古屋的去程只限12月底，而回程得等到2024年1月初才有促銷價。此外，樂桃航空此次是Simple Peach促銷，若要加購行李的話，是原價單程一件900元。

而台灣虎航慶祝台虎與樂天聯名彩繪二號機首飛，即日起至12月21日持樂天信用卡購票，享全航線機票優惠，但限購來回機票，搭乘期間為12月9日至2024年10月26日，期間2人同行票價8折、3人同行票價7.5折、4至9人同行票價7折。

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