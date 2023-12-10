加薩俘虜遭「扒光剩內褲」跪坐街頭！以色列挨轟　稱為清查哈馬斯

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部份影像經地理定位是在北加薩拜特拉希亞拍攝，以色列電視台在6日時播放了這些遭擄男子的照片。路透社表示，這些影像已經經過核實。
有部份巴勒斯坦民眾表示，他們在照片中認出了親屬，並且否認他們與哈馬斯或是其他組織有所關聯，有些甚至還只是男孩或青少年。有人權組織表示，照片中被捕者有些是與哈瑪斯毫無關係的平民，包括美國慈善機構人員、「新阿拉伯人報」記者，以及聯合國工作人員等。
哈馬斯斯高官雷希克（Izzat el Reshiq）指控以色列「對無辜平民犯下令人髮指的罪行」，並呼籲國際人權組織干預。雷希克指出，這些人是在加薩一所學校附近被抓捕的，在以色列對加薩地區展開空襲後，有許多人將學校作為避難所。
約旦外交部長薩法迪（Ayman Al Safadi）也在記者會上透露，俘虜包括醫生與記者，並且「受到羞辱」。
支持哈馬斯的伊朗也出聲批評，伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）出聲指責以色列在對待無辜囚犯和公民方面表現出野蠻行為
國際紅十字會（ICRC）對這些圖片表達擔憂，表示所有被拘留者必須按照國際人道法規定，以人道和尊嚴的方式來對待他們。
針對相關批評，以色列政府在8日時表示，為清查巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」份子，在賈巴利亞（Jabalia）與舒加艾耶（Shejaia，以色列對加薩市的稱呼）等平民理應撤離的地區，拘捕了一批「從軍年齡男子」。
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