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加薩俘虜遭「扒光剩內褲」跪坐街頭！以色列挨轟　稱為清查哈馬斯

▲以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）自10月爆發衝突後，時至今日戰火仍未平息。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）自10月爆發衝突後，時至今日戰火仍未平息。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）自10月爆發衝突後，時至今日戰火仍未平息。近日社群網路流傳照片顯示，大批巴勒斯坦囚犯遭到以色列扒光內褲以外的衣服，並被迫光著身子坐在大街上，引起國際社會猛烈抨擊。

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綜合媒體報導，近日社群媒體流傳照片，一群男子身上只剩下內褲，光著身子跪著、坐著排成一列列，數十雙鞋子被丟在一旁，附近還有全副武裝的以軍看守。另一批相似人數的半裸俘虜則被塞入一輛卡車後方。

部份影像經地理定位是在北加薩拜特拉希亞拍攝，以色列電視台在6日時播放了這些遭擄男子的照片。路透社表示，這些影像已經經過核實。

有部份巴勒斯坦民眾表示，他們在照片中認出了親屬，並且否認他們與哈馬斯或是其他組織有所關聯，有些甚至還只是男孩或青少年。有人權組織表示，照片中被捕者有些是與哈瑪斯毫無關係的平民，包括美國慈善機構人員、「新阿拉伯人報」記者，以及聯合國工作人員等。

哈馬斯斯高官雷希克（Izzat el Reshiq）指控以色列「對無辜平民犯下令人髮指的罪行」，並呼籲國際人權組織干預。雷希克指出，這些人是在加薩一所學校附近被抓捕的，在以色列對加薩地區展開空襲後，有許多人將學校作為避難所。

約旦外交部長薩法迪（Ayman Al Safadi）也在記者會上透露，俘虜包括醫生與記者，並且「受到羞辱」。

支持哈馬斯的伊朗也出聲批評，伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）出聲指責以色列在對待無辜囚犯和公民方面表現出野蠻行為

國際紅十字會（ICRC）對這些圖片表達擔憂，表示所有被拘留者必須按照國際人道法規定，以人道和尊嚴的方式來對待他們。

針對相關批評，以色列政府在8日時表示，為清查巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」份子，在賈巴利亞（Jabalia）與舒加艾耶（Shejaia，以色列對加薩市的稱呼）等平民理應撤離的地區，拘捕了一批「從軍年齡男子」。

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