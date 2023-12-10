快抬頭！長蛇座σ、雙子座流星雨同時爆發 年底最美夜景週四登場
年度重量級天象「雙子座流星雨」將在週四（12月14日）深夜登場，台北市立天文館表示，當天預估每小時天頂流星數量高達150顆，且觀賞上不受月光影響，此外值得關注的是，另一個原先預報數量較少的「長蛇座σ流星雨」也會在週六（12月9日）達極大期，一週兩次的流星雨接續上映，絕對是民眾不可錯過的浪漫夜景。
記者張志浩／綜合報導
台北市立天文館指出，今年的雙子座流星雨在週四深夜至週五（12月15日）天亮前達極大期，預測每小時天頂流星數為150顆，且當天「月相近朔」，在沒有月光干擾的情況下，將會是近年來最佳的觀賞條件，雙子座流星雨的特色是速度中等偏慢，約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半鮮豔且色彩濃烈，但流星劃過後少留有餘痕。
台北市立天文館表示，本週洽逢長蛇座σ流星雨活躍期，雖然預報數量僅有7顆，但據國際間的科學研究分析，今年8月所發現的西村彗星，其運行軌道與長蛇座σ流星雨的軌道可能有重疊或只有數度的差距，被多數人視為長蛇座σ流星雨的可能母體源，流星雨的母體源接近地球時，會有極高的機率提升流星數量，根據西村彗星的觀測資料，它的軌道週期約為400年至430年之間，難得一次的碎片補充可能會大幅增加流星數量。
雖然流星增加的時間點無法簡單預測，但若雙子座流星雨極大期的週四夜間至週五清晨時段，洽好碰上長蛇座σ流星雨活躍，就有機會欣賞到兩場流星雨同時發生的天文美景，週四雙子座流星雨的輻射點大約於晚上7點左右從東北方升起，長蛇座σ流星雨的輻射點大約於晚上9點15分左右自正東方升起，整個晚上一直到天亮前都很適合觀賞。
台北市立天文館分享，本週末前天氣還算晴朗，民眾可以抬頭觀察看看，是否能親眼直擊到流星劃越天際的美景。台北市立天文館也將於週四晚間7點30分起進行線上直播節目，將高山即時拍攝的流星影像帶到大家眼前，千萬別錯過。