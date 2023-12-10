「地震女神」亞歷珊卓妲妲里奧被媽唸：露太多了 67萬人衝去IG看
37歲美國女星亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario）演過電影《波西傑克森》系列、《德州電鋸殺人狂3D》等片，2015年和巨石強森合作《加州大地震》，片中大量的奔跑戲，讓全球影迷臉紅心跳，封好身材的她是「乳搖女神」、「地震女神」。亞歷珊卓近日出席一場活動，服裝被老媽唸「側邊露太多了吧」，照片吸引超過67萬名網友朝聖。
記者楊穎軒／綜合報導
亞歷珊卓妲妲里奧8日在IG分享參加時尚晚宴的造型，她的紅棕色捲髮披肩，穿一件黑色緞面斜肩晚禮服，正面看似保守，其實右邊綢緞底下大挖洞，半邊豐滿側胸一覽而盡，相當性感，亞歷珊卓表示：「我們出門去吃晚餐的路上，我媽說『我覺得妳的側乳露太多了』，我告訴她『不！我不這麼覺得，媽，它完全被覆蓋住了』！」
貼文一發布，近68萬名網友湧入見證，「沒有太多側乳這種事情」、「我沒有抱怨」、「媽媽是對的...」、「告訴妳媽媽...謝謝她給了我們一位美麗的女演員」、「身為家長，我很同意媽媽的觀點」、「岳母人真好」、「媽媽很可愛（而且是對的）」！
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