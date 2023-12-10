批在野抹煞外交努力　蔡英文：我的執政團隊從不卑躬屈膝

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蔡英文說，因為做了這些事，展現出台灣防衛自我的決心，全世界都看到台灣人有決心要保護自己，所以現在全世界的民主國家都有一個共識，就是要保護台灣。不能夠用武力威脅台灣，台海一定要和平穩定，沒有一方可以用片面手段改變現狀，維持和平穩定的現狀，是全世界的共識。
蔡英文說，下個階段領導者也要有同樣的決心、能力來帶領人民，也要有同樣的團隊能力來為人民做事情，2024總統選舉，不二人選、最佳人選就是賴清德、蕭美琴。賴清德是現在全台灣的候選人裡面最適合做總統的，而蕭美琴10年在花蓮耕耘，是很勇敢的一個女生，願意到一個她不熟悉的地方去服務那邊的人民，又被配派到美觀擔任大使，她做到連美國主流媒體都稱「華盛頓最有影響力的大使之一」，讓台灣人覺得很光榮。
蔡英文說，政府打拚7年多，希望現在在做的可以延續下去，並做得更好，挑選最有能力的團隊、最有歷練的領導人，讓台灣繼續走向世界。現在全世界都要上架台灣，因為台灣有優質的民主，如果台灣失敗，表示民主會失敗，要繼續讓台灣有民主、自由的生活方式。
對於日前國民黨質疑台美間關係，批評時任大使蕭美琴對美卑躬屈膝，蔡英文表示，台灣跟美國的貿易是有史以來最緊密的時刻，台灣跟全世界的貿易關係越來越緊密，今年台灣跟美國，已經簽了「台美21世紀貿易倡議」的首批協定，是40年來台美完整的貿易協議。
蔡英文說，很遺憾在野黨為了選舉利益，抹煞第一線外交同仁和經貿人員的努力，也抹煞世界對台灣的信任跟肯定，強調民進黨跟在野黨不同，蔡英文的執政團隊從不卑躬屈膝，而是自信沉穩、尊嚴自主，抬頭挺胸、昂首闊步、走向世界，讓世界「上架台灣」，讓台灣人在世界上光榮驕傲。
蔡英文也說，在野黨說要「下架民進黨」，但是卻要上架的是重啟服貿，是開放對岸勞工來台灣工作，衝擊台灣人的就業機會，還要上架帶著「一國兩制」陰影的「九二共識」，現在國民黨有14個執政縣市，如果讓總統勝選、國會過半，這些主張都會一一實現，台灣失去「平衡的力量」，就沒辦法繼續「上架台灣」，還會「架空台灣」。
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