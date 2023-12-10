獨／橘色惡魔期末考畢直奔台灣！來台首餐看到鹽酥雞　開心到尖叫

批在野抹煞外交努力　蔡英文：我的執政團隊從不卑躬屈膝

▲國民黨質疑台灣對美關係卑躬屈膝，蔡英文表示在野為了選舉利益，抹煞第一線外交同仁和經貿人員的努力，強調「蔡英文的執政團隊從不卑躬屈膝」。（圖／民進黨提供）
▲國民黨質疑台灣對美關係卑躬屈膝，蔡英文表示在野為了選舉利益，抹煞第一線外交同仁和經貿人員的努力，強調「蔡英文的執政團隊從不卑躬屈膝」。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今（10）日出席「賴清德、何博文八里聯合競總成立大會」，提及在野黨說要「下架民進黨」，但是卻要上架的是重啟服貿與九二共識，若國民黨勝選就沒辦法繼續「上架台灣」，甚至還會「架空台灣」，另提及近來國民黨批評台灣對美卑躬屈膝，反駁說現在台美貿易是有史以來最緊密的時刻，但在野為了選舉利益，抹煞第一線外交同仁和經貿人員的努力，也抹煞世界對台灣的信任跟肯定，強調「蔡英文的執政團隊從不卑躬屈膝」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文今日赴八里替立委候選人何博文助選，致詞時提及，一個好的執政團隊需要好的國會支持，若國會沒有過半，很難做事情，上次執政的時候，有很多國防預算、軍事採購沒有通過，那時候要買潛艦，在野黨擋了很多次。而自己當總統後，認為潛艦要自己做，第一艘潛艦「海鯤號」就是自己做的，另外購買最新型的F-16戰機，也是國會通過的。

蔡英文說，因為做了這些事，展現出台灣防衛自我的決心，全世界都看到台灣人有決心要保護自己，所以現在全世界的民主國家都有一個共識，就是要保護台灣。不能夠用武力威脅台灣，台海一定要和平穩定，沒有一方可以用片面手段改變現狀，維持和平穩定的現狀，是全世界的共識。

蔡英文說，下個階段領導者也要有同樣的決心、能力來帶領人民，也要有同樣的團隊能力來為人民做事情，2024總統選舉，不二人選、最佳人選就是賴清德、蕭美琴。賴清德是現在全台灣的候選人裡面最適合做總統的，而蕭美琴10年在花蓮耕耘，是很勇敢的一個女生，願意到一個她不熟悉的地方去服務那邊的人民，又被配派到美觀擔任大使，她做到連美國主流媒體都稱「華盛頓最有影響力的大使之一」，讓台灣人覺得很光榮。

蔡英文說，政府打拚7年多，希望現在在做的可以延續下去，並做得更好，挑選最有能力的團隊、最有歷練的領導人，讓台灣繼續走向世界。現在全世界都要上架台灣，因為台灣有優質的民主，如果台灣失敗，表示民主會失敗，要繼續讓台灣有民主、自由的生活方式。

對於日前國民黨質疑台美間關係，批評時任大使蕭美琴對美卑躬屈膝，蔡英文表示，台灣跟美國的貿易是有史以來最緊密的時刻，台灣跟全世界的貿易關係越來越緊密，今年台灣跟美國，已經簽了「台美21世紀貿易倡議」的首批協定，是40年來台美完整的貿易協議。

蔡英文說，很遺憾在野黨為了選舉利益，抹煞第一線外交同仁和經貿人員的努力，也抹煞世界對台灣的信任跟肯定，強調民進黨跟在野黨不同，蔡英文的執政團隊從不卑躬屈膝，而是自信沉穩、尊嚴自主，抬頭挺胸、昂首闊步、走向世界，讓世界「上架台灣」，讓台灣人在世界上光榮驕傲。

蔡英文也說，在野黨說要「下架民進黨」，但是卻要上架的是重啟服貿，是開放對岸勞工來台灣工作，衝擊台灣人的就業機會，還要上架帶著「一國兩制」陰影的「九二共識」，現在國民黨有14個執政縣市，如果讓總統勝選、國會過半，這些主張都會一一實現，台灣失去「平衡的力量」，就沒辦法繼續「上架台灣」，還會「架空台灣」。

更多「2024大選」相關新聞。

畢業在即開心也憂心　蔡英文：擔心團隊與做的事情可否延續

一人專政非民進黨DNA！蔡英文：在野黨要上架九二共識、架空台灣

柯文哲稱內心深綠、外交依循蔡英文路線　莊瑞雄狠酸「很會調色」

富比世百大權勢女性排行曝！蔡英文第30名　泰勒絲、蘇姿丰都上榜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞