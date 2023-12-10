新北市府公文曝光！賴清德萬里老家屬「既存違建」 拍照列管免拆
民進黨總統候選人賴清德萬里老家陷違建爭議，賴清德9日到萬里時，談到老家爭議語帶哽咽，政治評論員李正皓今（10）日表示，賴清德老家要不要拆不是民進黨說了算，是侯友宜執政的新北市政府認定賴清德的老家不用拆，並分析出三點差異。
記者林莞茜／綜合報導
李正皓表示，藍白陣營現在又在炒作賴清德老家的爭議，尤其柯文哲嗆賴清德不拆自己老家是執政的傲慢，「賴清德老家要不要拆不是民進黨說了算」。第一，賴清德老家是民國四十九年前就存在，土地屬於私人礦主的，而賴清德的父親是礦主所僱用的礦工，這棟房子與馬文君、廖先翔、黃國昌等人「佔用」國有地的狀況完全不同；第二，當時這片區域的所有住戶都是礦工，沒有一個人是達官顯貴，房子住了十幾年後屋頂漏水了、牆壁裂縫了，要修繕改建是很正常的事。
李正皓提到，內政部特別解釋，由於當時民眾未能即時獲取礦業計畫廢止資訊，加上法律諮詢服務尚未普及，政府部門亦未能主動通知及協助民眾辦理合法化作業，與過去所說「違建」的概念完全相反。
李正皓也說，退萬步來說，就算藍白陣營硬要去脈絡化，把窮苦礦工在礦區蓋的房子用都會區的都市計畫法與建築法來規範，看看這份新北市政府12月1日回函給國民黨市議員林國春的公文，上面寫得清清楚楚：經比對歷年空照圖，確認旨揭建物係屬98年6月24日以前既存違章建築，僅需要「拍照列管」，不用拆。
李正皓指出，新北市政府公文寫得清清楚楚，「僅需要拍照列管、不用拆」，反問柯文哲、黃國昌「到底拿什麼立場要求賴清德把自己老家拆除？」