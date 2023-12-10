小S大女兒出門遇長輩脫口「老二比較漂亮」　她氣炸批：口無遮攔

快訊／徐若瑄驚爆離婚！掰了豪門老公李雲峰「9年婚姻」劃下句點

▲徐若瑄（左）驚爆離婚豪門老公李雲峰，9年婚姻劃下句點。（圖／銀魚音樂提供）
▲徐若瑄（左）驚爆離婚豪門老公李雲峰，9年婚姻劃下句點。（圖／銀魚音樂提供）

記者黃雅琪／綜合報導

48歲徐若瑄今（10）日被週刊爆料，與「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰在上個月離婚，結束維持9年的婚姻。據悉離婚的原因是兩人長期遠距離、個性不合，夫妻倆雖挺過李雲峰欠債問題，以及捲入王力宏婚內出軌事件，最終還是選擇分道揚鑣。徐若瑄唱片公司回應：「目前都還在了解狀況中。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲徐若瑄（右）與李雲峰傳出在上個月簽字離婚。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）
▲徐若瑄（右）與李雲峰傳出在上個月簽字離婚。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）
根據《鏡週刊》報導指出，徐若瑄長期待在台灣穩定經營演藝事業，老公李雲峰則在新加坡發展事業，沒有人願意妥協、放下自己所屬的工作回歸家庭，長期遠距離的兩人，又因為個性不合的關係，在上個月協議簽字離婚。

IMG_9290.jpg
▲徐若瑄受邀擔任《未來少女》製作人，在台灣的事業經營有聲有色。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）
2013年徐若瑄拍攝電影《72小時莎到你》飾演莎莎一角，與電影投資者之一的「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰因戲結緣、擦出愛的火花；2014年2月5日，徐若瑄與李雲峰火速閃婚，隔年誕下1名兒子。

想不到嫁入豪門的徐若瑄，在結婚第二年就遇上老公李雲峰財務困境、欠債高達14億港幣（約新台幣56億元），徐若瑄復出演藝圈拚命賺錢疑似就是替老公償還債務。債務問題解決後，2021年徐若瑄又捲入王力宏婚內出軌事件，雖然夫妻倆挺過種種風波，卻也無法繼續走下去。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

陳柏霖見穿山甲寶寶湧父愛！徐若瑄憶產子「挨300多針」淚灑節目

徐若瑄《極島森林》看見大便好興奮！逼陳柏霖獻出第一次：好臭啊

吳奇隆情史坎坷！交往女神徐若瑄沒結果　二婚情定小17歲劉詩詩

最美繼母／徐若瑄為接送繼女考駕照！反駁惡名：女人何苦為難女人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞