快訊／徐若瑄驚爆離婚！掰了豪門老公李雲峰「9年婚姻」劃下句點
48歲徐若瑄今（10）日被週刊爆料，與「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰在上個月離婚，結束維持9年的婚姻。據悉離婚的原因是兩人長期遠距離、個性不合，夫妻倆雖挺過李雲峰欠債問題，以及捲入王力宏婚內出軌事件，最終還是選擇分道揚鑣。徐若瑄唱片公司回應：「目前都還在了解狀況中。」
記者黃雅琪／綜合報導
根據《鏡週刊》報導指出，徐若瑄長期待在台灣穩定經營演藝事業，老公李雲峰則在新加坡發展事業，沒有人願意妥協、放下自己所屬的工作回歸家庭，長期遠距離的兩人，又因為個性不合的關係，在上個月協議簽字離婚。
2013年徐若瑄拍攝電影《72小時莎到你》飾演莎莎一角，與電影投資者之一的「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰因戲結緣、擦出愛的火花；2014年2月5日，徐若瑄與李雲峰火速閃婚，隔年誕下1名兒子。
想不到嫁入豪門的徐若瑄，在結婚第二年就遇上老公李雲峰財務困境、欠債高達14億港幣（約新台幣56億元），徐若瑄復出演藝圈拚命賺錢疑似就是替老公償還債務。債務問題解決後，2021年徐若瑄又捲入王力宏婚內出軌事件，雖然夫妻倆挺過種種風波，卻也無法繼續走下去。
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