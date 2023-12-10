徐若瑄昔復出救豪門尪！助李雲峰還債務66億 「從沒想當貴太太」
永遠的「鋼鐵V」48歲女星徐若瑄，與新加坡馬可波羅海運集團主席、富商老公李雲峰結婚9年，今（9）日被週刊驚爆已經簽字離婚，震撼整個演藝圈，她與老公婚姻歷經許多波折，當初逾40高齡的她，歷經臥床142天艱辛生下兒子Dalton，沒過多久就積極復出搶錢，據傳就是李雲峰的公司面臨財務危機，負債高達66億元，她才會急著復出撈金，夫妻攜手度過難關，孰料婚姻最後仍走到盡頭。
記者江芷稜／綜合報導
堪稱「演藝圈發電機」的徐若瑄，與吳奇隆、吳建豪等男星傳過緋聞，2013年拍攝電影《72小時莎到你》結識投資者李雲峰，兩人展開交往，男友過往有過一段婚姻，恢單後照顧兩個女兒，女兒發燒時他立刻趕回家照顧，父女相處讓徐若瑄很感動，覺得老公很有安全感，2014年決定閃電結婚，被外界認為是嫁入豪門。
而徐若瑄結婚後不但要肩負照顧2名繼女的責任，還積極為李雲峰生育後代，2015年高齡懷了兒子Dalton時，為安胎扎了300多針，屁股打到幾乎快找不到可扎針之處，幾乎5個月都在臥床，歷經艱辛終於生下兒子，幾乎是搏命產子。
沒想到徐若瑄生子後，李雲峰2017年就因油價暴跌爆發財務危機，集團資金缺口高達55億元台幣，一度瀕臨破產，還好他成功找到數個願意資助他的金主，獲得約13.5億元台幣資助，債權人及銀行也願意削減債務，公司重組成功，一舉清償66億台幣債務。他感謝老婆徐若瑄一路陪伴，分擔他的情緒。
當時徐若瑄產後復出賺錢，外界認為她急著復出，是為了幫忙分擔家計，多爭取一點曝光，撈金挽救丈夫事業。事後徐若瑄發聲，沒有否認另一半有財務問題，只強調自己「從沒想做貴太太」，覺得女人要有自己的事業、成就和肯定，這樣的初衷婚前婚後都沒有改變過。如今她在音樂、電影等領域都有不俗的成績，婚姻卻出現問題，讓人非常心疼。
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