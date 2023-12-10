快訊／徐若瑄驚爆離婚！掰了豪門老公李雲峰「9年婚姻」劃下句點

徐若瑄情史超豐富！從吳奇隆到吳建豪　號稱「男神收割機」

▲徐若瑄情史豐富，從吳奇隆到吳建豪還有馮德倫，各個都是男神，因此有男神收割機的稱號。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄情史豐富，從吳奇隆到吳建豪還有馮德倫，各個都是男神，因此有男神收割機的稱號。（圖／徐若瑄臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

47歲女星徐若瑄今（10）日被周刊爆出上個月已簽字離婚。徐若瑄14歲就出道，情史也是相當精彩，從吳奇隆到吳建豪、馮德倫，收割不少男神。最終情定「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰，不過兩人今日被爆出離婚，仍無法走到最後。

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▲徐若瑄的生活哲學充滿正能量。翻攝徐若瑄臉書
▲徐若瑄被爆出已離婚，與李雲峰結束9年婚姻。（圖／徐若瑄臉書） 
▲吳奇隆近年減少拍戲，都接綜藝節目居多。（圖／吳奇隆微博）
▲吳奇隆與徐若瑄年輕時有過一段情。（圖／吳奇隆微博）
徐若瑄出道33年以來除了事業不斷創下高峰外，感情世界一直是外界關注焦點，16歲時她與當時在小虎隊的吳奇隆相戀，礙於未來的考量和家人的反對，這對小情侶還未浮上檯面就悄然了結。

在吳奇隆之後，徐若瑄赴日發展，遇到了日本吉他手Sugizo，兩人曾合作過三首歌，還一同拍攝MV，漸漸地墜入愛河。可讓她沒想到的是，居然親眼目睹Sugizo與陌生女子共浴後走出浴室的畫面，深深打擊了徐若瑄，戀情維持2年告終。

▲吳建豪推出《CHILL》中文版MV。（圖／環球提供）
▲吳建豪和徐若瑄談過3年的感情。（圖／環球提供）
經過以上兩段戀情，徐若瑄傳出與吳建豪交往了3年，中間也分合了3次，兩人姊弟戀一舉一動備受關注，徐若瑄一句「我們是十指緊扣的好朋友」，親口證實與吳建豪交往，最終因個性不合結束戀情。

▲有顆小行星名叫「周杰倫」。（圖 ／杰威爾音樂臉書）
▲周杰倫當年跟徐若瑄創作不少經典歌曲，因而傳出緋聞。（圖 ／杰威爾音樂臉書）
當年徐若瑄一路從日本紅回台灣，遇上剛出道的周杰倫，兩人合作不少歌曲包含〈可愛女人〉、〈開不了口〉、〈龍捲風〉等等，相處緊密的兩人也傳出緋聞，不過雙方始終沒有承認。

▲馮德倫受邀出席坎城影展電影座談會。（圖／大會提供）
▲馮德倫和徐若瑄約會被拍到，戀情維持短暫的2年告終。（圖／大會提供）
之後，徐若瑄認識了馮德倫，2人在日本街頭約會遭拍，仍堅稱是巧遇，不過，當初馮德倫為了徐若瑄，工作重心移轉到台灣，2人還展開了同居生活，最後這段感情維持2年面臨結束。

▲被封為鋼鐵V的徐若瑄，出道經歷許多波折，嫁入豪門仍傳婚姻危機。（製圖／NOWnews社群中心）
▲被封為鋼鐵V的徐若瑄，出道經歷許多波折，嫁入豪門仍傳婚姻危機。（製圖／NOWnews社群中心）
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