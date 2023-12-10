徐若瑄情史超豐富！從吳奇隆到吳建豪 號稱「男神收割機」
47歲女星徐若瑄今（10）日被周刊爆出上個月已簽字離婚。徐若瑄14歲就出道，情史也是相當精彩，從吳奇隆到吳建豪、馮德倫，收割不少男神。最終情定「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰，不過兩人今日被爆出離婚，仍無法走到最後。
記者薛羽彤／綜合報導
徐若瑄出道33年以來除了事業不斷創下高峰外，感情世界一直是外界關注焦點，16歲時她與當時在小虎隊的吳奇隆相戀，礙於未來的考量和家人的反對，這對小情侶還未浮上檯面就悄然了結。
在吳奇隆之後，徐若瑄赴日發展，遇到了日本吉他手Sugizo，兩人曾合作過三首歌，還一同拍攝MV，漸漸地墜入愛河。可讓她沒想到的是，居然親眼目睹Sugizo與陌生女子共浴後走出浴室的畫面，深深打擊了徐若瑄，戀情維持2年告終。
經過以上兩段戀情，徐若瑄傳出與吳建豪交往了3年，中間也分合了3次，兩人姊弟戀一舉一動備受關注，徐若瑄一句「我們是十指緊扣的好朋友」，親口證實與吳建豪交往，最終因個性不合結束戀情。
當年徐若瑄一路從日本紅回台灣，遇上剛出道的周杰倫，兩人合作不少歌曲包含〈可愛女人〉、〈開不了口〉、〈龍捲風〉等等，相處緊密的兩人也傳出緋聞，不過雙方始終沒有承認。
之後，徐若瑄認識了馮德倫，2人在日本街頭約會遭拍，仍堅稱是巧遇，不過，當初馮德倫為了徐若瑄，工作重心移轉到台灣，2人還展開了同居生活，最後這段感情維持2年面臨結束。
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