金光閃閃麥客瘋之夜！客家音樂於國家級音樂廳完美呈現

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金曲歌手羅文裕特別選唱《當太陽升起時》專輯中的《南下列車》，表達他對故鄉深情的思念，以及今年教育部編入國中教科書的《尞天穿》，也與青春洋溢姊妹花「彤溫岑二重唱」搭配演出《稻浪》、《小幸福》兩首曲目，為現場帶來活潑歡樂的氣氛。
獲金曲獎六度提名的金曲歌王謝宇威，除了參與演出外，同時也是此次演唱會的音樂總監，用他溫柔又堅定的歌聲，詮釋出對客家母語音樂的摯愛感情。被讚譽為「天使手指」的國際鋼琴演奏家陳瑞斌Rueibin Chen，除演奏著名的蕭邦、拉赫曼尼諾夫的交響樂曲外，更以臺灣著名客籍作曲家江文也1934年創作的《台灣舞曲》，感動全場觀眾。
甫獲今年金曲獎的山狗大後生樂團，則帶來《半山謠》、《禾浪》等精彩的曲目，讓觀眾欣賞不同風味的客家傳統歌謠。壓軸登場的金曲歌王生祥樂隊，除了演唱經典作品《面帕粄》、《秀貞的菜園》外，並以拿下金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」大獎的閩南語歌曲《有無》，為這次音樂會畫下圓滿的句點，讓觀眾大呼過癮。
高雄市政府客家事務委員會主任委員楊瑞霞表示，非常感謝中央客家委員會經費挹注，高雄市政府及高雄市議會全力支持，才能促成「高雄客家音樂祭—麥客瘋」音樂演唱會，讓客家音樂能夠在國際級表演場館，以高規格、高水準、高品質的方式呈現給所有觀眾。此次邀請跨世代、跨族群、跨領域的歌手、樂團、演奏家、合唱團，同場詮釋客家音樂文化內涵，將客家音樂與其他族群音樂風格融合，更擴展客家音樂領域並賦予新生命，盼引領出新一代客家音樂創作及表演者，延續豐富的客家文化。