高雄輕軌成圓最後一哩路完成　初勘委員總召：幾乎零缺點

金光閃閃麥客瘋之夜！客家音樂於國家級音樂廳完美呈現

▲「高雄客家音樂祭—麥客瘋」邀請跨世代、跨族群、跨領域的歌手、樂團、演奏家、合唱團，同場詮釋客家音樂文化內涵。（圖／高市府客委會提供）
▲「高雄客家音樂祭—麥客瘋」邀請跨世代、跨族群、跨領域的歌手、樂團、演奏家、合唱團，同場詮釋客家音樂文化內涵。（圖／高市府客委會提供）

記者黃文德／高雄報導

「高雄客家音樂祭—麥客瘋」昨(9)日在衛武營音樂廳瘋狂登場，精采的演出獲得觀眾滿堂喝采。這次音樂會以宏觀的視野，跳脫固有傳統與文化框架，將不同文化元素創新巧妙結合呈現給聽眾，為客家音樂產業注入新能量。邀請最美的「客家妹」陳明珠擔任引言人，並別出心裁於主持人引言介紹，巧妙地加入豎琴家李哲音的豎琴演奏，以高質感的聲響，為每段演出鋪墊完美的出場。

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▲「高雄客家音樂祭—麥客瘋」在衛武營音樂廳登場，精采的演出獲得觀眾滿堂喝采。（圖／高市府客委會提供）
▲「高雄客家音樂祭—麥客瘋」在衛武營音樂廳登場，精采的演出獲得觀眾滿堂喝采。（圖／高市府客委會提供）
音樂會開場由今年在韓國為國爭光獲得第12屆世界合唱大賽冠軍的尼布恩合唱團與在地知名的高雄醫學大學聲樂社拉開序幕，以近百人的陣容，演唱原住民傳統古謠、閩南語《女人四十》、客語《化胎》等曲目。

金曲歌手羅文裕特別選唱《當太陽升起時》專輯中的《南下列車》，表達他對故鄉深情的思念，以及今年教育部編入國中教科書的《尞天穿》，也與青春洋溢姊妹花「彤溫岑二重唱」搭配演出《稻浪》、《小幸福》兩首曲目，為現場帶來活潑歡樂的氣氛。

▲「高雄客家音樂祭—麥客瘋」是高雄客家音樂首次於國家級音樂廳演出。（圖／高市府客委會提供）
▲「高雄客家音樂祭—麥客瘋」是高雄客家音樂首次於國家級音樂廳演出。（圖／高市府客委會提供）
獲金曲獎六度提名的金曲歌王謝宇威，除了參與演出外，同時也是此次演唱會的音樂總監，用他溫柔又堅定的歌聲，詮釋出對客家母語音樂的摯愛感情。被讚譽為「天使手指」的國際鋼琴演奏家陳瑞斌Rueibin Chen，除演奏著名的蕭邦、拉赫曼尼諾夫的交響樂曲外，更以臺灣著名客籍作曲家江文也1934年創作的《台灣舞曲》，感動全場觀眾。

甫獲今年金曲獎的山狗大後生樂團，則帶來《半山謠》、《禾浪》等精彩的曲目，讓觀眾欣賞不同風味的客家傳統歌謠。壓軸登場的金曲歌王生祥樂隊，除了演唱經典作品《面帕粄》、《秀貞的菜園》外，並以拿下金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」大獎的閩南語歌曲《有無》，為這次音樂會畫下圓滿的句點，讓觀眾大呼過癮。

高雄市政府客家事務委員會主任委員楊瑞霞表示，非常感謝中央客家委員會經費挹注，高雄市政府及高雄市議會全力支持，才能促成「高雄客家音樂祭—麥客瘋」音樂演唱會，讓客家音樂能夠在國際級表演場館，以高規格、高水準、高品質的方式呈現給所有觀眾。此次邀請跨世代、跨族群、跨領域的歌手、樂團、演奏家、合唱團，同場詮釋客家音樂文化內涵，將客家音樂與其他族群音樂風格融合，更擴展客家音樂領域並賦予新生命，盼引領出新一代客家音樂創作及表演者，延續豐富的客家文化。

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