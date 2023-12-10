邱偲琹「19歲拍床戲全脫了」！家人無法接受 爸爸為此拒看6年
新生代演員邱偲琹，憑藉電影《林北小舞》、《親愛的殺手》嶄露頭角，今年更以影集《模仿犯》彤妹一角，人氣暴漲。不過，邱偲琹近日在節目上坦承，在拍攝尺度較大且有親密床戲的《親愛的殺手》時，她是全身脫光的，當年19歲就承受巨大的壓力與鄭人碩對戲，超狂經歷也讓主持人Sandy直呼，「好難想像。」
記者詹鎰睿／綜合報導
邱偲琹在節目《小明星大跟班》中提到，在拍攝《親愛的殺手》時，她才19歲，床戲對她來說心裡承受很大的壓力，「我在他（鄭人碩）的上面，他在我的下面」，而且有些場次還是要女方幫忙用手服務。
邱偲琹坦言，在拍攝前還因為太緊張，喝了點小酒，所幸鄭人碩、鄭志偉都很貼心，在現場反而還比她緊張，「很怕我感到不舒服！」即便已經墊了很厚的毛巾，但是只要導演一喊卡，兩人都會上前關心邱偲琹的狀況。
不過，邱偲琹強調在接這部戲之前，就有先跟導演溝通過，再加上當時一拿到劇本後非常喜愛，「大過於我要裸露的這件事情，所以其實不會這麼害怕。」
當被吳宗憲詢問：「家裡同意嗎？」邱偲琹尷尬笑說，其實是不同意的，但媽媽、奶奶、妹妹都還是有來參加首映會，「她們不能接受，但還是來看我。」特別是爸爸，「我爸到現在都不敢看，但是他的同事會一直跟他分享。」有看完整部電影的吳宗憲還笑說，「整個劇情，我已經全部忘記，但是我卻忘不了妳」，讓邱偲琹忍不住害羞起來。
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