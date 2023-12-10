《Running Man》Haha快閃台北濕身開唱！親民撩粉：我愛你們
韓綜《Running Man》主持人Haha回歸嘻哈歌手身分，以RGP（Skull & Haha）兩人組合，參加今（10）日的K-Hiphop Fest in Asia 2023 Swagger Taipei演唱會，Haha見到粉絲親切用中文打招呼，演唱《DANG DANG BANG》等多首嗨歌。他們專程從韓國帶來印有RGP團體Logo的毛巾，將毛巾捲成球狀，丟進觀眾席當作禮物，數度興奮灑水到觀眾席。
記者羅凌筠／台北報導
Haha出道就是嘻哈歌手，後來轉戰主持獲得成功，這次他拿起麥克風回歸歌手身分特別興奮，在台上刷空心吉他，又唱又跳，使盡全力將氣氛炒到最高點，最後乾脆把水淋到自己身上，邊唱不停用中文說「我愛你們」撩粉，還衝下台到1樓後方，將毛巾禮物丟上2樓觀眾席，氣氛超嗨。由於Haha明天還要錄《Running Man》，因此演出結束後他就搭機飛回韓國。
此外，ABLE張賢勝曾是男團BEAST成員，後來與泫雅組成雙人組合Trouble Maker，以洗腦歌曲席捲亞洲，目前以個人展開音樂事業，出道多年累積不少鐵粉，之所以取藝名ABLE是適合自己的形象且沒有負面意涵，同時也好發音。ABLE穿著帥氣賽車皮衣出場，一連演唱《Last night》等7首歌，粉絲瘋狂尖叫。
在北流賣力演出的還有嘻哈選秀節目《Show Me The Money》歷屆選手、導師，包括3季「冠軍導師」GIRIBOY（洪時英）、BLASÉ、Chillin Homie、HANYOHAN、JAEHA、KID MILLI、GroovyRoom、ROHYUNHA、SkinnyBrown與Yang Hong-won，金曲才子ØZI驚喜現身，他與GroovyRoom合作，全場嗨翻。
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