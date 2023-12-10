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上野樹里螢幕情人盤點！千秋王子玉木宏最經典　與她女女戀超揪心

▲上野樹里（左）、玉木宏是公認的螢幕情侶。（圖／交響情人夢劇照）
▲上野樹里（左）、玉木宏是公認的螢幕情侶。（圖／交響情人夢劇照）

記者楊穎軒／綜合報導

日本女神「野田妹」上野樹里近日為新片《鄰人Ｘ：謎樣的女子》來台宣傳，讓人夢回她和玉木宏在連續劇《交響情人夢》的化學效應，除了「千秋王子」玉木宏，上野樹里的經典螢幕情人還有《Last Friends》的長澤雅美、《無法坦承相對》的金在中等。

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改編自同名日漫的《交響情人夢》2006年拍成電視劇，「千秋真一」玉木宏和「野田惠」上野樹里的另類CP征服觀眾，不僅捧紅兩位主角，還興起年輕人聽古典樂的風潮，甚至紅到海外，該劇下檔後，製作方富士電視台加碼預算，再拍成特別篇，2009年又搬上大銀幕，電影版分成前後篇上映，交代「千秋王子」與「野田妹」戀情的最終大結局。

▲上野樹里（右）、玉木宏是經典螢幕情侶。（圖／交響情人夢劇照）
▲上野樹里（右）、玉木宏為經典螢幕情侶。（圖／交響情人夢劇照）
上野樹里2008年演出日劇《Last Friends》，一改憨傻正妹的形象，以中性短髮造型登場，飾演越野摩托車賽車手「瑠可」，與演出在美髮院工作的「美知留」長澤雅美發展超越友誼關係，瑠可始終守護著美知留，女女CP圈粉無數觀眾，尤其吻戲令人難忘，本劇讓上野樹里奪下銀河賞6月分月間賞、第57回日劇學院賞助演女優賞等多項獎項肯定。

▲上野樹里（左）和長澤雅美在《Last Friends》談女女戀。（圖／Last Friends劇照）
▲上野樹里（左）和長澤雅美在《Last Friends》談女女戀。（圖／Last Friends劇照）
2010年播出的《無法坦承相對》，上野樹里飾演一位年輕高中女老師，在網路上化名「Haru」尋愛，最後愛上金在中飾演、名叫「Doctor」的醫療器材業務，兩人的感情戲牽動觀眾的心，上野樹里曾透露，當時拍親密戲時，金在中只要一牽到她的手就會臉紅，接著邊喊叫邊逃走，彼此朝夕相處也變得更熟悉，戲外雙方友誼延續至今已經10多年。

▲上野樹里（左三）和金在中（右一）拍《無法坦承相對》結為摯友。（圖／《無法坦承相對》海報）
▲上野樹里（左三）和金在中（右一）拍《無法坦承相對》結為摯友。（圖／無法坦承相對海報）
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