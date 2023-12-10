評民進黨立委選情　游盈隆4點分析預測「丟10到14席」

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游盈隆說，暫且不論總統選情，民進黨立委選情全面拉警報是遲早的事情，主要4因素包括，民進黨完全執政近8年，最新全國性民調顯示，近6成選民不滿意其整體執政表現，強烈不滿意的甚至高達3成。
其次，總統選舉藍白共推候選人雖失敗，但立委選舉方面，卻因民眾黨區域立委只提10席，藍白支持者可能在大多數選區合流，嚴重威脅民進黨現任立委；當然這還要看藍白在總統選舉競爭中是否嚴重翻臉而定。
第三，2022地方選舉結果的後續影響深遠，國民黨大勝，在4都10縣市地盤上，佔據相對地方執政優勢，這種「反執政黨的選戰動能」一旦捲起，轄區內民進黨立委選情必將首當其衝。
最後，2020年乘著總統蔡英文選戰氣勢第一次當選的民進黨11席立委，都應嚴加戒備；俗話說「海水退了，誰有沒有穿褲子，都看得很清楚。」過去4年立委問政表現好的比較沒問題，表現較差的只能挫累等。民進黨本是選舉起家的政黨，照理說「兵來將擋，水來土掩」本來也不是問題，但執政久了，不論是心態上、體態上或反應上，都不像過去那麼快、那麼靈活、那麼到位，也是不爭的事實。
游盈隆認為，2024選舉，民進黨要贏得總統大選，基本上問題不大；但要國會過半，再度完全執政，就顯得困難重重。有一個大略的估計，丟5到9席算小輸、丟10到14席算中輸、丟15席以上就是大輸。目前看來「中輸」可能性較大，未來仍需視賴蕭配氣勢強弱決定立委席次流失的程度。
游盈隆表示，立委選舉進入最後階段，從各種跡象看來，三黨不過半的可能性最大，但究竟那一黨將成國會最大黨，仍在未定之天，唯一可確定的是，民眾黨將成為擁有關鍵少數席次的政黨。
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