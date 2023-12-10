亞錦賽棒球／台日冠軍大戰開打！「線上直播、電視轉播」免費看

亞錦賽／悲情！徐若熙5局8K苦無打線支援　中華0：1日本無緣2連霸

▲亞錦賽冠軍戰中華隊先發徐若熙主投5局8K、失1分好表現。（圖／記者葉政勳攝）
▲亞錦賽冠軍戰中華隊先發徐若熙主投5局8K、失1分好表現。（圖／記者葉政勳攝）

記者路皓惟/台北報導

亞錦賽冠軍戰上演「台日大戰」，將於今（10日）晚上6點30分在大巨蛋登場，中華隊推出王牌徐若熙先發，主投5局僅失1分（非責失）飆出8次三振，可惜一直等不到打線火力支援，九局上半反撲未果，最終中華隊以0：1不敵日本，在大巨蛋歷史首場國際賽以亞軍收場，無緣完成2連霸。

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1局上，拿莫伊漾鎖定第一球攻擊，掃出左外野車布邊二壘安打，陳孝允飛球將跑者推進至三壘，但林承飛吞下三振，廖健富擊出高飛球，留下三壘殘壘。

中華隊先發投手徐若熙狂飆155公里火球，前2局狂飆3次三振，但3局下林靖凱原本要策動雙殺，但傳一壘大暴傳，直接傳到中華隊休息區，面臨得點圈的危機，向山基生從徐若熙手中擊出安打，幫助日本首開紀錄，以1：0領先中華隊，隨後徐若熙飆出156公里三振丸山壯史化解危機。

5局上，邱智呈擊出安打，隨後成功盜上二壘，但日本提出挑戰，經過重播輔助判決，改判為出局，接著拿莫伊漾內野飛球出局，陳孝允擊出滾地球三出局。

5局下，徐若熙續投，連續對辻本勇樹、橋本典之飆出三振，再讓矢野幸耶敲飛球出局，5局投完用球數74球其中54顆好球，累計8K，結束今日的投球任務。

中華隊打線嚴重卡彈，從5局至8局，中華隊一度陷入9上9下的困境，直到拿莫伊漾敲安才中斷，但陳孝允短打戰術失敗，點成小飛球被接殺，讓回壘不及的拿莫出局形成雙殺，三出局，又一次錯失反攻機會。

9局上，日本隊派出複賽對中華隊8局飆9K、無失分的王牌嘉陽宗一郎登板關門，林承飛敲出巧妙的德州安打，但接著廖健富擊出雙殺打，澆熄中華隊反撲氣焰，代打陳聖平持續纏鬥，可惜還是出局，最終中華隊就以1分之差落敗，屈居亞軍，無緣完成衛冕。

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