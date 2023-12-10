上海計程車貼「日本人與狗不得上車」標語！日乘客全程緊張怕露餡
日本宣布在符合國際規定之下排放福島核廢水後，中國官方與民間出現強烈「反日」情緒，日前有一名日本籍遊客在上海利用APP叫車時發現，車身上以日文寫著「日本人與狗不得乘車」，由於自己正在趕時間因此只能心一橫上車，但沿途不斷擔心如果司機發現自己是日本人會發生什麼事，相關話題再度掀起網友討論。
國際中心楊智傑／綜合報導
一名日本網友在社群媒體X（前稱Twitter）上分享自己在上海的這個經歷，他稱自己先前就曾在中國生活過，因此這次趕時間之下決定透過APP預約計程車，沒想到來的車輛上卻用日文寫著「日本人和狗不得搭乘汽車」，情急之下只好上車，但在不到半個小時的車程當中，他一直擔心司機會在確認行駛路線時發現真相，「以前在中國的生活從沒有遇過這種情況。」
相關討論延燒至中國社群平台微博，有部分網友質疑事件真實性，但也有部分「愛國」網友批評「日本人為什麽不反思，他們在中國人心目中的形象為什麽這麽差？」、「為什麽只針對日本人，日本人不該反思一下嗎？」、「人家寫的僅代表自己的意志」等。
有日本網友在該篇貼文底下留言鼓勵他稱這種情況是少數，並稱上海已經是對外國人較為包容的城市了，但也有日本網友質疑「日本人這麼做只會被批評炎上，但中國自己內部卻鼓勵這種行為？」、「現在經濟環境這麼差，還拒絕乘客的作法相當不智」、「如果被抓到怎麼辦，光用想的就很可怕」。