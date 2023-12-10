中華隊亞錦賽辛苦了！全家特大美式「買1送1」　7-11滿額折110元

我是廣告 請繼續往下閱讀
◾特大杯經典美式買1送1優惠券（總計限量10萬組，每會員限領1組，搶購連結），限時12月11日10:00至12月12日，兌換期限至112/12/20
◾隨買跨店取，「Let’s Café大杯經典拿鐵」×15杯、「私品茶55元系列任選」×10杯、「Fami!ce霜淇淋(不限口味)」×10支，合計35樣商品只要 1,212元，限時12月11日10:00至12月13日，兌換期限至113/12/25
🟡7-ELEVEN
7-11滿額立折優惠延長一日，即起至12月11日前使用憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包，購買指定CITY飲品／飲料／啤酒／冰品／零食／糖果／泡麵／冷凍食品，消費每滿222元折22元／滿999折110元。
🟡萊爾富
📍門市｜12月11日至12月12日
◾大杯美式咖啡第2杯5元，冰熱不限（不能寄杯但不限購）
◾特濃美式咖啡第2杯5元，冰熱不限（不能寄杯但不限購）
🟡OK超商
📍門市｜即起至12月12日
◾特大杯醇奶茶，7折，原價50元、特價35元
◾特大杯仲夏水果茶，7折，原價70、特價49元
◾大杯阿華田摩卡咖啡，7折，原價65元、特價46元
◾中杯經典阿華田，7折，原價50元、特價35元