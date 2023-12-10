迴轉壽司「吃這盤CP值最低」！老饕全認同：有錢人才拿　業者認了

中華隊亞錦賽辛苦了！全家特大美式「買1送1」　7-11滿額折110元

▲感謝選手精彩奮戰，全家推出特大杯美式買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲感謝選手精彩奮戰，全家推出特大杯美式買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（10）日亞錦賽冠軍戰中華隊以0:1不敵日本，以銀牌佳績收場，感謝選手精彩奮戰，全家推出特大杯美式買1送1優惠券；萊爾富明起特大美式、特濃美式第2杯5元優惠；7-11則是延長滿額立折活動，使用指定支付工具，購買包括咖啡的9大類商品，滿222元現折22、滿999折110元。

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🟡全家

◾特大杯經典美式買1送1優惠券（總計限量10萬組，每會員限領1組，搶購連結），限時12月11日10:00至12月12日，兌換期限至112/12/20

◾隨買跨店取，「Let’s Café大杯經典拿鐵」×15杯、「私品茶55元系列任選」×10杯、「Fami!ce霜淇淋(不限口味)」×10支，合計35樣商品只要 1,212元，限時12月11日10:00至12月13日，兌換期限至113/12/25

🟡7-ELEVEN

7-11滿額立折優惠延長一日，即起至12月11日前使用憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包，購買指定CITY飲品／飲料／啤酒／冰品／零食／糖果／泡麵／冷凍食品，消費每滿222元折22元／滿999折110元。

▲感謝中華隊付出！7-ELEVEN三支付優惠延長1天、與全民一同挺中華隊。（圖／7-11提供）
▲感謝中華隊付出！7-ELEVEN三支付優惠延長1天、與全民一同挺中華隊。（圖／7-11提供）
🟡萊爾富

📍門市｜12月11日至12月12日

◾大杯美式咖啡第2杯5元，冰熱不限（不能寄杯但不限購）

◾特濃美式咖啡第2杯5元，冰熱不限（不能寄杯但不限購）

▲萊爾富感謝中華隊拚戰精神祭出指定咖啡第2杯5元與民同歡。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富感謝中華隊拚戰精神祭出指定咖啡第2杯5元與民同歡。（圖／萊爾富提供）
🟡OK超商

📍門市｜即起至12月12日

◾特大杯醇奶茶，7折，原價50元、特價35元

◾特大杯仲夏水果茶，7折，原價70、特價49元

◾大杯阿華田摩卡咖啡，7折，原價65元、特價46元

◾中杯經典阿華田，7折，原價50元、特價35元
 

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